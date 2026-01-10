أكّد السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، أنّ "أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيُهزمون هذه المرة كما هُزموا في المرات الماضية".

وشدّد أماني، في منشور على منصة "أكس"، السبت 10 كانون الثاني/يناير 2025، على أنّ "الدعم الأجنبي للجماعات البائسة، بتجلّياتها الزائفة، لا يُجدي نفعًا".

وتساءل: "ما هي الفائدة التي جنتها أميركا من عبثها وتدخُّلها في أفغانستان والعراق حتى تتوهّم أنّ نزعتها العدوانية الحالية ستمكّنها من الانتصار على دولة شرعية قوية، مدعومةً شعبيًا بالملايين من أبنائها البواسل المخلصين المستعدّين للتضحية بحياتهم دفاعًا عن دينهم ووطنهم وأمّتهم وحضارتهم؟"، مضيفًا: "خاصةً عندما نرى أنّ مجرم حرب مثل نتنياهو يدعم الفوضى والدمار في إيران".

وفيما جزم بأنّ "الشعب الإيراني سيجعلهم (الأميركيين) يندمون على كل ذلك"، أكّد أنّ "هذه الصفحة أيضًا ستنطوي"، مستدلًّا بالمثل القائل: "على الباغي تدور الدوائر".

الكلمات المفتاحية