Your browser does not support the video tag.

نُظّمت وقفة تضامنية أمام مبنى الأمم المتحدة "الإسكوا" في بيروت، السبت 10 كانون الثاني/يناير 2025، دعمًا لفنزويلا وحق شعبها في تقرير مصيره والحفاظ على سيادته وثرواته، ورفضًا للهجمة الإمبريالية على الجمهورية البوليفارية.

ودعا المشاركون في الوقفة إلى "تعزيز التضامن الدولي مع فنزويلا"، مطالِبين بـ"الإفراج عن رئيسها الشرعي نيكولاس مادورو"، ومؤكّدين دعمهم لـ"صمود الشعب الفنزويلي في مواجهة الهيمنة الإمبريالية".

وطالبوا الأمم المتحدة بـ"اتخاذ موقف فوري وحاسم بإدانة العدوان السافر على فنزويلا، والعمل بقوة لإطلاق سراح الرئيس مادورو وزوجته المختطفَين قسرًا، وكذلك وقف كل أشكال التدخُّل في شؤون فنزويلا، وصيانة حق شعبها في تقرير مصيره بعيدًا عن فُوَّهات البنادق الأميركية".

كما طالبوا بـ"إدانة واضحة للاعتداءات المجرمة على غزة ولبنان".

وأُلقيت كلمة في الوقفة جاء فيها: "نشهد اليوم أقسى مراحل الصراع بين الأنْسَنَة والتوحُّش الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، ممثِّلةً الإمبريالية والاستعمار العالمي. ومهما تعدّدت الوسائل، فالإمبريالية العالمية تحاول الاستغناء بنهب ثروات العالم كله".

الكلمات المفتاحية