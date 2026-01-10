كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

إحباط مخططات تخريبية واعتقال المئات من قادة الشغب في إيران
إيران

إحباط مخططات تخريبية واعتقال المئات من قادة الشغب في إيران

2026-01-10 19:49
60

كشفت مصادر أمنية وإعلامية عن ارتباط عملاء الموساد بشخص يدعى مهرداد رحيمي، وهو وكيل للموساد في إيران تورط بإثارة الفوضى والعنف، فيما نشرت مجموعة حنظلة قائمة تضم 600 عنصر على ارتباط بالموساد متورطين في إثارة الفوضى بالبلاد.

ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر أمني إيراني تأكيده اعتقال عدد كبير من قادة الشغب في طهران الليلة الماضية (الجمعة 9/1/2026)، مشيرًا إلى أن معظمهم قدموا من المحافظات الغربية للبلاد، وأظهرت التحقيقات الأولية ارتباط بعضهم بجماعة "كومله" الإرهابية، حيث تلقوا أسلحة وتوجيهات للقيام بأعمال تخريب.

من جهتها، أفادت وكالة مهر باعتقال نحو 200 من قادة الشغب والأعمال الإرهابية، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقنابل التي كانت معدة للاستخدام في عمليات التخريب.

في غضون ذلك، أعلن جهاز الشرطة في محافظة لرستان غرب إيران، اليوم السبت 10/1/2026، عن "إيقاف 100 من مثيري الشغب والعناصر المخلة بالأمن في عدد من مدن المحافظة".

وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنّ "عملية إيقاف هؤلاء المثيرين للشغب تمّت بعد التعرّف إلى هوياتهم في تحرّيات قام بها جهاز الشرطة في لرستان".

كذلك فكّكت قوات الشرطة، خلال الأيام الماضية، "خليتين إرهابيّتَين مكوّنتَين من 4 و7 إرهابيين في مدينتي بروجرد وخرم آباد في لرستان بعد التعرّف إلى هوياتهم"، وفق "تسنيم".

وأشارت الوكالة إلى أنّ "الإرهابيين كانوا مزوّدين بأنواع الأسلحة النارية والباردة، وكانوا ينوون تنفيذ أعمال فوضى وعمليات قتل في المحافظة وإلقاء اللوم على قوات الأمن".

طهران إيران أعمال شغب
بزشكيان: الشعب الإيراني أكثر تماسكًا من أيّ وقت مضى وسيبقى داعمًا لوطنه ونظامه
بزشكيان: الشعب الإيراني أكثر تماسكًا من أيّ وقت مضى وسيبقى داعمًا لوطنه ونظامه
إيران منذ 13 دقيقة
الأساتذة الجامعيون في إيران يستنكرون أعمال الشغب ويطالبون بتعامل حازم معها
الأساتذة الجامعيون في إيران يستنكرون أعمال الشغب ويطالبون بتعامل حازم معها
إيران منذ ساعة
إحباط مخططات تخريبية واعتقال المئات من قادة الشغب في إيران
إحباط مخططات تخريبية واعتقال المئات من قادة الشغب في إيران
إيران منذ ساعة
بالفيديو| حركة طبيعية في مختلف أسواق طهران رغم دعوات أعداء إيران لافتعال أعمال شغب
بالفيديو| حركة طبيعية في مختلف أسواق طهران رغم دعوات أعداء إيران لافتعال أعمال شغب
إيران منذ ساعتين
