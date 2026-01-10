أدان الأساتذة الجامعيون في مختلف أنحاء إيران، اليوم السبت 10/1/2026، "الجرائم الوحشية التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية، وما صاحبها من إساءة للمقدّسات الدينية والوطنية"، متوجّهين بالتحية والسلام إلى "الشعب الإيراني العظيم".

ولفت بيان وقّعه 12400 أستاذ جامعي من قوات التعبئة "الباسيج"، إلى أنّه "عندما بادر رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب)؛ رمز الاستكبار العالمي، بتصريحات تدخّلية دعم فيها مثيري الشغب والجماعات الإرهابية، تبيّن بوضوح أنّ الشيطان الأكبر يسعى للانتقام من الشعب الإيراني".

ونبّه البيان كذلك إلى أنّ ترامب "استبدل خيار العدوان العسكري الخارجي بإستراتيجية الفوضى والتخريب من الداخل، وقد عمل على تنظيم وتسليح الجماعات الإرهابية وعناصره المرتزقة لاستغلال أيّ فرصة ممكنة".

وأضاف: "كشفت الجماعات المعادية للثورة التي علّقت آمالها على وعود الصهاينة في اجتماع بروكسل وحلمت بالسيطرة على جزء من إيران عن عمق حقدها وعدائها للإسلام وإيران وللشعب الموحّد وعوامل وحدته".

وتابع البيان: "الجماعات المعادية للثورة ارتكبت جرائم غير مسبوقة واعتدت بوحشية ويأس على أرواح الناس وممتلكاتهم وعلى المزارات والمساجد والقرآن وكتب الأدعية والممتلكات العامّة وغيرها".

كذلك، قال الأساتذة الجامعيون من "الباسيج" إنّ ترامب وأعوانه "المرتزقة يدركون أنّ مخطّط تقسيم إيران وإسقاط النظام الإسلامي قد مُني بهزيمة فاضحة خلال 12 يومًا فقط"، مطالبين "الحكومة المجتهدة والمسؤولين العاملين بجدّ بأن يضاعفوا جهودهم في معالجة المشكلات الاقتصادية، ولا سيما بعد أن ميّز الشعب الواعي صفوفه بوضوح عن مثيري الشغب".

وطالب الأساتذة أيضًا السلطة القضائية والمسؤولين الأمنيين وقوى إنفاذ القانون بـ "التعامل الحازم والرادع مع مثيري الفوضى والعملاء الأجانب الذين تجاوزوا كلّ الخطوط الحمر واعتدوا على أرواح الناس وممتلكاتهم وعلى المقدّسات الدينية والوطنية".

الكلمات المفتاحية