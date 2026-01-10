كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي بزشكيان: الشعب الإيراني أكثر تماسكًا من أيّ وقت مضى وسيبقى داعمًا لوطنه ونظامه

لبنان

بالأرقام.. اعتداءات العدو الصهيوني من 8 تشرين الأول 2023 حتى 31 كانون الأول 2025
لبنان

بالأرقام.. اعتداءات العدو الصهيوني من 8 تشرين الأول 2023 حتى 31 كانون الأول 2025

2026-01-10 20:23
51

 رصد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق - مديرية المعلومات في دراسة له الاعتداءات الصهيونية على لبنان خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاق جبهة الإسناد في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، حيث قدّم إحصاء شاملًا لحصيلة الاعتداءات الصهيونية على لبنان بعد أكثر من عام على إعلان الاتفاق على وقف الأعمال العدائية.

ويعتمد التقرير على إطار منهجي دقيق لجمع وتوثيق البيانات المتعلقة بالاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية، استنادًا إلى البيانات المحفوظة في قاعدة البيانات الخاصة بالمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن الهيئات الحكومية (المنصة الحكومية للإنذار المبكر)، بما يعكس تسلسلًا زمنيًا دقيقًا للانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال المراحل الثلاث الأساسية لهذه المواجهة.

وتم تصنيف الاعتداءات وفق ثلاثة أطر زمنية متمايزة مرتَّبة من الأحدث إلى الأقدم، وذلك لتقييم أنماط الانتهاكات قبل وبعد التطورات الميدانية والسياسية:

أ. المرحلة الأولى: مرحلة خروقات وقف الأعمال القتالية (2024/11/27 - 2025/12/31).
ب. المرحلة الثانية: مرحلة أولي البأس (2024/09/23 - 2024/11/26).
ج. المرحلة الثالثة: مرحلة حرب الإسناد (2023/10/08 - 2024/09/22).

وفي الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، وثّق التقرير 34,128 اعتداءً "إسرائيليًا" على لبنان، وقع معظمها خلال مرحلة حرب الإسناد.

ويعكس هذا الرقم حجم التهديد المستمرّ ضد لبنان واستمرارية الانتهاكات، في ظل فشل إعلان وقف الأعمال العدائية في تحقيق الاستقرار، حيث سُجّل بعد دخوله حيّز التنفيذ 13,275 خرقًا حتى نهاية عام 2025.

لقراءة الدراسة التفصيلية اضغط هنا

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
إقرأ المزيد
المزيد
بالأرقام.. اعتداءات العدو الصهيوني من 8 تشرين الأول 2023 حتى 31 كانون الأول 2025
بالأرقام.. اعتداءات العدو الصهيوني من 8 تشرين الأول 2023 حتى 31 كانون الأول 2025
لبنان منذ 54 دقيقة
وقفة تضامنية أمام
وقفة تضامنية أمام "الإسكوا" دعمًا لفنزويلا ورفضًا للهجمة الأميركية عليها 
لبنان منذ 3 ساعات
أماني: أعداء إيران سيُهزمون كما هُزموا في المرات الماضية
أماني: أعداء إيران سيُهزمون كما هُزموا في المرات الماضية
لبنان منذ 4 ساعات
برعاية السفير الإيراني.. تدشين خزان المياه في مقام السيدة خولة (ع)
برعاية السفير الإيراني.. تدشين خزان المياه في مقام السيدة خولة (ع)
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
بالأرقام.. اعتداءات العدو الصهيوني من 8 تشرين الأول 2023 حتى 31 كانون الأول 2025
بالأرقام.. اعتداءات العدو الصهيوني من 8 تشرين الأول 2023 حتى 31 كانون الأول 2025
لبنان منذ 54 دقيقة
مستشفى
مستشفى "هيكل" يضع الشمال على الخارطة الطبية العالمية
لبنان منذ 7 ساعات
كانون يكشف عن وجهه الشتوي.. منخفض جوي جديد وبرد قارس الأسبوع القادم
كانون يكشف عن وجهه الشتوي.. منخفض جوي جديد وبرد قارس الأسبوع القادم
خاص العهد منذ 8 ساعات
المردة: السيادة ليست واشنطن ولا شعارات بل دفاع عن لبنان وجيشه
المردة: السيادة ليست واشنطن ولا شعارات بل دفاع عن لبنان وجيشه
لبنان منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة