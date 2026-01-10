رصد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق - مديرية المعلومات في دراسة له الاعتداءات الصهيونية على لبنان خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاق جبهة الإسناد في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، حيث قدّم إحصاء شاملًا لحصيلة الاعتداءات الصهيونية على لبنان بعد أكثر من عام على إعلان الاتفاق على وقف الأعمال العدائية.

ويعتمد التقرير على إطار منهجي دقيق لجمع وتوثيق البيانات المتعلقة بالاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية، استنادًا إلى البيانات المحفوظة في قاعدة البيانات الخاصة بالمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن الهيئات الحكومية (المنصة الحكومية للإنذار المبكر)، بما يعكس تسلسلًا زمنيًا دقيقًا للانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال المراحل الثلاث الأساسية لهذه المواجهة.

وتم تصنيف الاعتداءات وفق ثلاثة أطر زمنية متمايزة مرتَّبة من الأحدث إلى الأقدم، وذلك لتقييم أنماط الانتهاكات قبل وبعد التطورات الميدانية والسياسية:



أ. المرحلة الأولى: مرحلة خروقات وقف الأعمال القتالية (2024/11/27 - 2025/12/31).

ب. المرحلة الثانية: مرحلة أولي البأس (2024/09/23 - 2024/11/26).

ج. المرحلة الثالثة: مرحلة حرب الإسناد (2023/10/08 - 2024/09/22).

وفي الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، وثّق التقرير 34,128 اعتداءً "إسرائيليًا" على لبنان، وقع معظمها خلال مرحلة حرب الإسناد.

ويعكس هذا الرقم حجم التهديد المستمرّ ضد لبنان واستمرارية الانتهاكات، في ظل فشل إعلان وقف الأعمال العدائية في تحقيق الاستقرار، حيث سُجّل بعد دخوله حيّز التنفيذ 13,275 خرقًا حتى نهاية عام 2025.

لقراءة الدراسة التفصيلية اضغط هنا

