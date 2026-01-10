لفت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت 10/1/2026، خلال لقائه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البو سعيدي، إلى أنّ الولايات المتحدة "تمارس التحريض لإثارة الفوضى والاضطرابات، فيما الشعب الإيراني أكثر تماسكًا من أيّ وقت مضى وسيبقى داعمًا لوطنه ونظامه".

وأكّد بزشكيان أنّ جهود الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تهدف إلى "استمرار الحرب وانعدام الأمن في المنطقة، ومنع اتحاد الدول الإسلامية، وخلق الفرقة بينها لتمكينهما (أميركا والكيان الصهيوني) من تحقيق أهدافهما الخبيثة".

وتابع: إنّ "العالم شهد كيف هاجمت أميركا الدبلوماسية وارتكبت جرائم ضدّ الإنسانية بينما تصرّفت إيران بجدّية على طاولة المفاوضات".

في الأثناء، لفت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن "مدير "سي أي آيه" السابق في عهد ترامب مايك بومبيو كشف صراحة وبلا خجل عمَّا يقوم به "الموساد" وحلفاؤه الأميركيون".

وأضاف: "الجانب الوهمي الوحيد في الوضع الحالي هو الاعتقاد بأنّ من يشعل النار لن تحرقه أو لن تطاوله عواقب أفعاله في النهاية".

يشار إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد بالتدخّل في التظاهرات التي تشهدها إيران، متذرّعًا بما سمّاه "إنقاذ المحتجين".

