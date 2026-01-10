تكريمًا لتضحياته العظيمة التي كان منها تقديم خمسةٍ من أبنائه شهداء على طريق المقاومة الإسلامية، من فاتح عهد الاستشهاديين الاستشهادي أحمد قصير، إلى الشهداء موسى وربيع وحسن، والقائد الجهادي محمد "الحاج ماجد"، شيّع حزب الله فقيد المقاومة الحاج جعفر موسى قصير "أبا موسى" الذي ارتحل بعد مسيرةٍ زاخرة بالإرادة والعطاء والصبر والثبات والرضا والتسليم.

موكب التشييع شارك فيه إلى جانب عائلة الفقيد، نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله؛ الحاج عبد الله قصير، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى؛ في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب الحاج حسين جشي، إلى جانب جمعٍ من الفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشودٍ من بلدته دير قانون النهر والقرى الجنوبية.

وانطلق الموكب من أمام منزل الفقيد، تتقدّمه فرقٌ من كشافة الإمام المهدي (عج) والفرقة الموسيقية والدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، ليصل إلى باحة حسينية الشهداء، حيث أمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة الشيخ إبراهيم قصير، ليوارى بعدها في ثرى جبانة البلدة، حيث يرقد أبناؤه ورفاقهم الشهداء.

الكلمات المفتاحية