أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف خلال جلسة مغلقة لمناقشة التطورات الأخيرة في الشارع الإيراني أن الشعب وقف بوجه العدوان وأثبت صموده ووطنيته.

وشدد قاليباف خلال الجلسة على أنه في حال العدوان على إيران، فإن "قواعد الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة والأراضي المحتلة ستكون في مرمى نيراننا"، مشيرًا إلى أن قوى الأمن الداخلي ستتصدى بقوة وحزم للحرب الإرهابية "الداعشية".

وأوضح رئيس مجلس الشورى الإيراني أن "الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) أعلن رسميًّا دعمه للحرب الإرهابية ضدنا، ولكن إيران ستتصدى لها وتحبطها"، مضيفًا "أننا نعترف بحق الاحتجاج والاعتراض لكننا سنتصدّى للإرهاب والعناصر "الداعشية"".

وطمأن قاليباف بأن "الأمن سيعود خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أن يوم أمس (السبت 11/1/2026) شهد تراجعًا في الحرب الإرهابية".

وقد تخلل الجلسة ترديد أعضاء مجلس الشورى هتافات ضد الولايات المتحدة.

