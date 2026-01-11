كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
صحيفة بريطانية: ترامب طلب إعداد خطة لغزو غرينلاند وسط معارضة من العسكريين
صحيفة بريطانية: ترامب طلب إعداد خطة لغزو غرينلاند وسط معارضة من العسكريين

2026-01-11 09:16
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر قادة قوات العمليات الخاصة بوضع خطة لغزو غرينلاند، في خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من كبار القادة العسكريين الأميركيين.

وبحسب الصحيفة، طلب ترامب من قيادة العمليات الخاصة المشتركة إعداد خطة الغزو، إلا أن هيئة الأركان المشتركة عارضت الفكرة، محذرة من تداعياتها القانونية والسياسية، ومن احتمال أن تؤدي إلى أزمة حادة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأفادت الصحيفة نقلًا عن المصادر بأن قادة عسكريين حاولوا صرف انتباه ترامب نحو خيارات أقل "إثارة للجدل"، مثل اعتراض ما يُعرف بـ "أسطول الظل" الروسي المستخدم للتهرب من العقوبات الغربية، أو تنفيذ ضربة عسكرية ضدّ إيران. وقال مصدر دبلوماسي للصحيفة إن "الجنرالات يرون أن خطة غرينلاند غير قانونية ولن تحظى بدعم الكونغرس، ويحاولون تجنيب الولايات المتحدة تبعاتها عبر طرح بدائل عسكرية أخرى".

وأضافت "ديلي ميل" أن مستشارين مقرّبين من ترامب، وفي مقدمتهم المستشار السياسي ستيفن ميلر، شجّعوا الرئيس الأميركي على "المضي قدمًا" بعد ما وصفوه بنجاح عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرين أن التحرك السريع في غرينلاند ضروري قبل "أيّ تحرك روسي أو صيني محتمل". وكانت الولايات المتحدة قد شنت في نهاية الأسبوع الماضي هجومًا عسكريًا على أهداف في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أسفر عن خطف مادورو وزوجته ونقلهما إلى ولاية نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين بريطانيين اعتقادهم أن ترامب مدفوع أيضًا برغبته في تحويل أنظار الناخبين الأميركيين عن أداء الاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي. وفي موازاة ذلك، أفادت صحيفة التلغراف بأن بريطانيا تجري محادثات مع حلفائها الأوروبيين حول إمكانية نشر قوة عسكرية في غرينلاند لحماية القطب الشمالي.

وأوضحت الصحيفة أن الدول الأوروبية تأمل أن يؤدي تعزيز وجودها العسكري إلى إقناع ترامب بالتراجع عن طموحه بضم غرينلاند. وتشير برقيات دبلوماسية إلى أن المسؤولين الأوروبيين ناقشوا "سيناريو تصعيديًا" قد يستخدم فيه ترامب القوّة أو الإكراه السياسي لقطع علاقة غرينلاند بالدانمارك، مما قد يؤدي إلى تدمير حلف الناتو من الداخل. 

وفي المقابل، تحدثت البرقيات عن "سيناريو تسوية" توافق فيه الدانمارك على منح الولايات المتحدة وصولًا عسكريًا كاملًا مع منع أي نفوذ روسي أو صيني.

