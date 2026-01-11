استشهد عدد من الفلسطينيين الأحد 11/1/2026 في قصف "إسرائيلي" استهدف حيّ الزيتون شرقي مدينة غزّة، وذلك في ظل وقف إطلاق نار هش تواصل قوات الاحتلال خرقه عبر عمليات القصف ونسف المنازل وإطلاق النار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية في مختلف أنحاء القطاع.

وفي شمال قطاع غزّة، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية في منطقة "أبو زيتون" بمخيم جباليا، مما أحدث دمارًا كبيرًا وأثار حالة من الذعر في صفوف السكان والنازحين. كما فجر الاحتلال عربات مفخخة في محيط دوار الشيخ زايد، مما تسبب بانفجارات عنيفة سُمعت أصداؤها في أرجاء غزّة، ضمن سياق عمليات التدمير الممنهجة لما تبقى من المنازل.

معاناة النازحين والظروف الجوية

بالتوازي مع العدوان، تتفاقم معاناة الأهالي جراء منخفض جوي يضرب المنطقة؛ حيث تضررت مئات الخيام في خان يونس ومناطق أخرى بسبب الأمطار والرياح العاتية. ودعت طواقم الدفاع المدني المواطنين، لا سيما القاطنين في خيام بدائية على شواطئ البحر أو الأراضي الطينية، إلى اتّخاذ احتياطات السلامة، في وقت يمنع فيه الاحتلال إدخال البيوت المتنقلة "الكرفانات".

ومنذ سريان الاتفاق، سجلت المصادر الطبية مئات الخروقات "الإسرائيلية" التي أسفرت عن استشهاد 439 فلسطينيًا وإصابة 1223 آخرين، مما يؤكد عدم التزام الاحتلال ببنود التهدئة المعلنة.

الحراك السياسي والمفاوضات

على الصعيد السياسي، وصل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لبدء جولة مشاورات جديدة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ومن المقرر أن يلتقي الوفد برئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد لبحث تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزّة تضم 15 شخصية مستقلة تتولى مهام الإعمار والتعافي.

في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان الأسبوع المقبل عن بدء المرحلة الثانية من خطته، والتي تتضمن تشكيل ما يسمّى "مجلس السلام" لإدارة القطاع، رغم التحفظات "الإسرائيلية". وأفادت المصادر أن واشنطن أبلغت "تل أبيب" التزامها باستعادة جثة أسير و"نزع سلاح" حماس، لكنّها رفضت ربط انطلاق المرحلة الثانية بهذه الشروط.

