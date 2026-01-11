كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
"الثائر الأممي": معرض فني في سبلين تخليدًا لذكرى الشهيدين سليماني والمهندس

2026-01-11 11:00
68

بمناسبة ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) والإمام الجواد (ع)، وبالتزامن مع الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، افتتح حزب الله في القطاع الثامن معرضًا فنيًا تحت عنوان "الثائر الأممي". أقيم المعرض في قاعة مصلى الرسول الأكرم (ص) بمشروع البحار في بلدة سبلين، وذلك بحضور مسؤول القطاع الثامن بلال داغر، ولفيف من العلماء وفعاليات المنطقة.

استُهل الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم للقارئ الحاج فادي عباس، تلاها النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، ثم عُرض فيلم وثائقي يتناول مسيرة الشهيد القائد سليماني.

وخلال الافتتاح، ألقى الشيخ أبو صالح كلمة تناول فيها ميزات الشهيد القائد وآثار إنجازاته الكبرى على صعيد فلسطين والمنطقة، مؤكدًا على ارتباطها المعنوي بالإسلام المحمدي الأصيل. كما ألقى الحاج بلال داغر كلمة تحدث فيها عن كرامات الشهيد القائد ومكانته.

وفي ختام الفعالية، جرى توزيع جوائز المسابقة الثقافية على عوائل الشهداء والحضور، وتضمنت الجوائز هدايا تذكارية عبارة عن تربة من مرقد الشهيد القائد.

