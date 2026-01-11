شنّ الطيران الحربي الصهيوني، الأحد 11 كانون الثاني/يناير 2026، سلسلة غارات على مناطق في الجنوب، في ظلّ استمرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان وسيادته ومواطنيه.

وفي التفاصيل، استهدف الطيران الحربي في الجنوب، عبر سلسلة غارات، أطراف بلدات جباع والمحمودية والقطراني والجبور.

كما استهدفت غارات أخرى منطقة الدمشقية والمنطقة الواقعة بين بصليا وسنيا في جزين.

إلى ذلك، شنّ الطيران الحربي الصهيوني غارة على بلدة تبنا في منطقة الزهراني الجنوبية، إلّا أنّ الصاروخ لم ينفجر.

وقبل الغارات الصهيونية، سُجّل خرق للطيران المسيّر الصهيوني للأجواء اللبنانية، وتحليق فوق مناطق في الجنوب.

وفي السياق نفسه، ألقت محلّقة صهيونية قنبلة صوتية في حيّ "كركزان" في بلدة ميس الجبل، أثناء قيام حفّارة بإزالة ردميات أحد المنازل المدمّرة، في حين ألقت محلّقة أخرى قنبلة صوتية على ساحة "عين الأشواق" في بلدة كفركلا.

