حيا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الأحد 11 كانون الثاني/يناير 2026، العلامة الراحل الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، في الذكرى الخامسة والعشرين لرحيله.

وقال: "نستذكر اليوم، وكل يوم، رجلًا استثنائيًا جمع بين عمق الفكر وصدق الموقف الوطني، إذ كان الإمام الراحل علامة فارقة في تاريخ لبنان، رجل دين ومفكرًا نيّرًا، آمن بلبنان الواحد الموحد، ودافع عن العيش المشترك بثبات لا يتزعزع. مواقفه الوطنية الشجاعة في أحلك الظروف كانت منارة هدى لكل اللبنانيين. كما أن فكره المستنير الذي جمع بين الأصالة والانفتاح، وبين التمسك بالهوية والإيمان بالحوار، يبقى إرثًا وطنيًا ثمينًا نعتز به ونستلهم منه في مسيرتنا نحو بناء لبنان الدولة القوية العادلة".

وختم الرئيس عون: "إن أفضل تكريم لذكرى هذا الرجل العظيم هو أن نسير على نهجه في تغليب المصلحة الوطنية، واحترام التنوع، والعمل بواقعية من أجل لبنان حر وسيد ومستقل".

