حزب الله يقيم حفلًا تكريميًا وتشييعًا رمزيًا للشهيد مفقود الأثر علي العزير
2026-01-11 17:29
أقام حزب الله حفلًا تكريميًا للشهيد مفقود الأثر علي حاتم العزير "أبو الفضل"، في مجمّع سيد الأوصياء (ع) في برج البراجنة، بحضور علماء دين وفعاليات وشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أُقيم تشييع رمزي للشهيد، حيث تولَّت ثُلَّة من المجاهدين حمل النعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله، وساروا على وقع عزف موسيقى لحن الشهادة من الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، داخل القاعة لِيُوضَع النعش أمام الحاضرين.

ثم أدّت فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة. أعقب ذلك قراءة السيرة الحسينية عن روح "أبو الفضل" وكل الشهداء.

