عربي ودولي

عربي ودولي

"بوليتيكو": إفريقيا تحدَّت ترامب بتوحُّدها في إدانة "اعتقال" مادورو

2026-01-11 17:50
290

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أنّ "إفريقيا تحدَّت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متوحِّدةً في إدانة "اعتقال" الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو".

وأضافت الصحيفة: "على الرغم من تحذير الرئيس الأميركي بضرورة "الطاعة"، وهو تحذير مصحوب بتلميحات ساخرة حول غارات مستقبلية محتملة قد تستهدف كوبا وكولومبيا والمكسيك، فقد برزت قارة إفريقيا متوحِّدةً في تحدّيه".

وأوضحت "بوليتيكو" أنّ "إفريقيا ووحدتها بشأن "اعتقال" مادورو تتناقض بشكل صارخ مع رد الفعل المتباين من أميركا اللاتينية، فضلًا عن ردود الفعل المراوغة إلى حد كبير من أوروبا".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ""اعتقال" مادورو أُدين على نطاق واسع من قِبَل الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية الكبرى، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي"، لافتةً الانتباه إلى أنّ "القادة الأفارقة لا يستسيغون النهج الأوروبي المراوغ والحذر".

وفي الثالث من كانون الثاني/يناير 2026، شنّت الولايات المتحدة عدوانًا عسكريًا واسع النطاق على فنزويلا، تضمّنته عملية لقوات أميركية خاصة قامت باختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلتهما إلى نيويورك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيحاكمان بتهمة "التورّط في إرهاب المخدرات" و"تشكيل تهديد للولايات المتحدة". 

في المقابل، أنكر مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما خلال "جلسة استماع" في محكمة نيويورك.

