استُشهد عضو بلدية بنت جبيل محمد عادل الصغير، الأحد 11 كانون الثاني/يناير 2026، جراء غارة للعدو الصهيوني على سيارة في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان وسيادته مواطنيه.

وفي السياق، نعت بلدية بنت جبيل الشهيد محمد الصغير، موضحة أنّ مسيّرة للعدو الصهيوني استهدفته "أثناء قيامه بواجبه الوطني والبلدي في خدمة أبناء مدينته".

وأدانت البلدية بأشد العبارات هذا العدوان السافر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة أنّ "هذه الجريمة لن تزيدنا إلا تمسكًا بحقنا في الدفاع عن أرضنا وأهلنا، ومواصلة مسيرة الصمود والبناء التي كان الشهيد محمد أحد أعمدتها".

وأضافت: "لقد كان الشهيد مثالًا في الإخلاص والتفاني، لم يتوانَ يومًا عن أداء واجبه، وكان صوتًا للناس ووجعهم، وركنًا أساسيًا في العمل البلدي والاجتماعي".

وفي وقت لاحق من الاعتداء في بنت جبيل، استهدفت مسيّرة صهيونية أطراف بلدة ياطر في جنوب لبنان.

وجاء ذلك، بعد سلسلة من الغارات الصهيونية التي استهدفت جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، بينها غارات استهدف مبنى سكنيًا في بلدة كفرحتى.

وكان قد استهدف الطيران الحربي أطراف بلدات جباع والمحمودية والقطراني والجبور. واستهدفت غارات أخرى منطقة الدمشقية والمنطقة الواقعة بين بصليا وسنيا في قضاء جزين، ومنطقة وادي شبيل في البقاع الغربي. وشنّ الطيران الحربي الصهيوني غارة على بلدة تبنا في منطقة الزهراني الجنوبية، إلّا أنّ الصاروخ لم ينفجر.

