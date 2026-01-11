توّج نادي برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد 11 كانون الثاني/يناير 2026، بالفوز بنتيجة 3-2 على غريمه التقليدي ريال مدريد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية.

وتقدم برشلونة في النتيجة مرتين بهدفَي رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 36 و4+45، وتعادل الريال بهدفَي فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا في الدقيقتين 2+45 و45+7.

وفي الشوط الثاني، رجّح رافينيا كفة الفريق الكتالوني بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 73 ليمنح فريقه اللقب للمرة 16 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا باللقب.

كما رد برشلونة اعتباره بهذا الفوز من الخسارة (1-2) أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني، وكرر فوزه على الفريق المدريدي في النهائي للعام الثاني على التوالي.

وأكمل برشلونة اللحظات الأخيرة بنقص عددي بعد طرد لاعبه وقائده الهولندي فرينكي دي يونغ ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 91.

الكلمات المفتاحية