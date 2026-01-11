كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025

رياضة

برشلونة يُتوَّج بطلًا لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد
رياضة

برشلونة يُتوَّج بطلًا لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد

2026-01-11 23:35
61

توّج نادي برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد 11 كانون الثاني/يناير 2026، بالفوز بنتيجة 3-2 على غريمه التقليدي ريال مدريد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية.

وتقدم برشلونة في النتيجة مرتين بهدفَي رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 36 و4+45، وتعادل الريال بهدفَي فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا في الدقيقتين 2+45 و45+7.

وفي الشوط الثاني، رجّح رافينيا كفة الفريق الكتالوني بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 73 ليمنح فريقه اللقب للمرة 16 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا باللقب.

كما رد برشلونة اعتباره بهذا الفوز من الخسارة (1-2) أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني، وكرر فوزه على الفريق المدريدي في النهائي للعام الثاني على التوالي.

وأكمل برشلونة اللحظات الأخيرة بنقص عددي بعد طرد لاعبه وقائده الهولندي فرينكي دي يونغ ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 91.

الكلمات المفتاحية
اسبانيا برشلونة ريال مدريد
إقرأ المزيد
المزيد
برشلونة يُتوَّج بطلًا لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد
برشلونة يُتوَّج بطلًا لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد
رياضة منذ ساعتين
مورينيو يشكك في قدرات لاعبي بنفيكا الذهنية
مورينيو يشكك في قدرات لاعبي بنفيكا الذهنية
رياضة منذ 3 أيام
لامين يامال يتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم
لامين يامال يتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم
رياضة منذ 3 أيام
برشلونة يبلُغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوز كاسح على بلباو
برشلونة يبلُغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوز كاسح على بلباو
رياضة منذ 3 أيام
مقالات مرتبطة
برشلونة يُتوَّج بطلًا لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد
برشلونة يُتوَّج بطلًا لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد
رياضة منذ ساعتين
لامين يامال يتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم
لامين يامال يتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم
رياضة منذ 3 أيام
برشلونة يبلُغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوز كاسح على بلباو
برشلونة يبلُغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوز كاسح على بلباو
رياضة منذ 3 أيام
برشلونة يتحرّك للتعاقد مع فلاهوفيتش في الصيف
برشلونة يتحرّك للتعاقد مع فلاهوفيتش في الصيف
رياضة 2025-12-29
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة