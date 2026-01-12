توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتأثر لبنان ابتداءً من اليوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2026، بمنخفض جويّ قاس وشديد الفعالية، يحمل معه رياحًا قطبية وأمطارًا غزيرة، ويترافق مع تساقط الثلوج ابتداءً من ارتفاع 1000 متر، ليشتد تأثيره حتى ظهر الأربعاء قبل أن يبدأ بالانحسار تدريجيًا.

الطقس المتوقع في لبنان

الاثنين: يتحول الجو تدريجيًا الى عاصف خصوصًا بعد الظهر وتتساقط أمطار رعدية غزيرة مع تساقط البرد فيما تتساقط الثلوج على 1800 متر عند بداية المنخفض لتطال الـ1300 متر.

الثلاثاء: عاصف وتتساقط أمطار رعدية غزيرة مع تساقط البرد فيما الثلوج على ارتفاع 1000 الى 1100 متر وبعض مناطق البقاع وتتراكم بشكل واضح على 1200 الى 1300 متر.

الأربعاء: متقلب وبارد مع احتمال لتساقط بعض الامطار المحلية والحرارة تتراوح بين 8 و15 درجة ساحلًا وبين صفر و11 بقاعًا وبين 2 و9 على الـ1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و40 كم/س. وتلامس الثلوج الـ900 متر فجرًا في الشمال.

– الحرارة: بين 9 و17 درجة ساحلًا وبين 2 و11 بقاعًا وبين 3 و9 على الـ1000 متر.

– الرطوبة السطحية ساحلًا: بين 70 و95 ٪.

– الرياح جنوبية وسرعتها بين 30 و80 كم/س.

– الضغط الجويّ السطحيّ: 1009 hpa.

– الانقشاع: يسوء جبلًا بسبب الضباب.

– حال البحر: مرتفع الموج 4 أمتار وحرارة سطح المياه 20 درجة.

