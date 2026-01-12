كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي حملة دهم واعتقالات واسعة لجيش الاحتلال في الضفة والقدس

إيران

مسيرات مليونية في إيران ضد أعمال مثيري الشغب ودعمًا للقيادة الإيرانية
إيران

مسيرات مليونية في إيران ضد أعمال مثيري الشغب ودعمًا للقيادة الإيرانية

2026-01-12 09:23
111

تنديدًا بأفعال وجرائم مثيري الشغب والإرهابيين المسلحين، شارك أبناء الشعب الإيراني اليوم الاثنين في 12 كانون الثاني 2026، بالمسيرات المليونية في عدد من المدن الإيرانية، تحت عنوان "التضامن الوطني وتكريم السلام والصداقة".

المشاركون في المسيرات المليونية في محافظات إيران هتفوا بشعارات ضد أميركا و"إسرائيل".

وبينما بدأت المسيرات في بعض المدن في وقت مبكر، ستشهد العاصمة الإيرانية طهران مسيرات شعبية في ساحة انقلاب (ساحة الثورة الإسلامية)، ظهر اليوم، حيث ستضم مختلف شرائح المواطنين وعائلات الشهداء وخاصة عائلات شهداء الأحداث الأخيرة للتنديد بجرائم الإرهابيين المسلّحين والمخرّبين.

كما ستجري خلال المسيرات مراسم تشييع شهداء الأحداث الأخيرة.

وكان قد دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أبناء الشعب إلى الحضور في الساحات العامة، للتعبير عن استنكارهم لأعمال مثيري الشغب، والتأكيد على وحدة الصف الوطني.

بدوره، كان قد دعا الحرس الثوري الإسلامي الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة والحاسمة في التجمع الشعبي الوطني تنديدًا بأعمال الشغب ودعمًا للقيادة الإيرانية، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري يشكل رسالة واضحة في الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها.

 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران إيران
إقرأ المزيد
المزيد
الخارجية الإيرانية: ما تشهده البلاد استمرار للعدوان الأميركي
الخارجية الإيرانية: ما تشهده البلاد استمرار للعدوان الأميركي "الإسرائيلي" 
إيران منذ 26 دقيقة
كيف حطّمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كبرياء أميركا في مياه الخليج؟
كيف حطّمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كبرياء أميركا في مياه الخليج؟
إيران منذ ساعتين
عراقجي:
عراقجي: "الموساد" وأعوانه يُحرّكون الاحتجاجات والوضع في إيران تحت السيطرة 
إيران منذ 3 ساعات
مسيرات مليونية في إيران ضد أعمال مثيري الشغب ودعمًا للقيادة الإيرانية
مسيرات مليونية في إيران ضد أعمال مثيري الشغب ودعمًا للقيادة الإيرانية
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الخارجية الإيرانية: ما تشهده البلاد استمرار للعدوان الأميركي
الخارجية الإيرانية: ما تشهده البلاد استمرار للعدوان الأميركي "الإسرائيلي" 
إيران منذ 26 دقيقة
كيف حطّمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كبرياء أميركا في مياه الخليج؟
كيف حطّمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كبرياء أميركا في مياه الخليج؟
إيران منذ ساعتين
عراقجي:
عراقجي: "الموساد" وأعوانه يُحرّكون الاحتجاجات والوضع في إيران تحت السيطرة 
إيران منذ 3 ساعات
مسيرات مليونية في إيران ضد أعمال مثيري الشغب ودعمًا للقيادة الإيرانية
مسيرات مليونية في إيران ضد أعمال مثيري الشغب ودعمًا للقيادة الإيرانية
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة