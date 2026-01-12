تنديدًا بأفعال وجرائم مثيري الشغب والإرهابيين المسلحين، شارك أبناء الشعب الإيراني اليوم الاثنين في 12 كانون الثاني 2026، بالمسيرات المليونية في عدد من المدن الإيرانية، تحت عنوان "التضامن الوطني وتكريم السلام والصداقة".

المشاركون في المسيرات المليونية في محافظات إيران هتفوا بشعارات ضد أميركا و"إسرائيل".

وبينما بدأت المسيرات في بعض المدن في وقت مبكر، ستشهد العاصمة الإيرانية طهران مسيرات شعبية في ساحة انقلاب (ساحة الثورة الإسلامية)، ظهر اليوم، حيث ستضم مختلف شرائح المواطنين وعائلات الشهداء وخاصة عائلات شهداء الأحداث الأخيرة للتنديد بجرائم الإرهابيين المسلّحين والمخرّبين.

كما ستجري خلال المسيرات مراسم تشييع شهداء الأحداث الأخيرة.

وكان قد دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أبناء الشعب إلى الحضور في الساحات العامة، للتعبير عن استنكارهم لأعمال مثيري الشغب، والتأكيد على وحدة الصف الوطني.

بدوره، كان قد دعا الحرس الثوري الإسلامي الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة والحاسمة في التجمع الشعبي الوطني تنديدًا بأعمال الشغب ودعمًا للقيادة الإيرانية، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري يشكل رسالة واضحة في الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها.

