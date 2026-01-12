كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي عراقجي: "الموساد" وأعوانه يُحرّكون الاحتجاجات والوضع في إيران تحت السيطرة 

فلسطين

حملة دهم واعتقالات واسعة لجيش الاحتلال في الضفة والقدس
فلسطين

حملة دهم واعتقالات واسعة لجيش الاحتلال في الضفة والقدس

2026-01-12 09:40
88

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، في 12 كانون الثاني 2026، حملة دهم واسعة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتداءات واعتقالات.

ففي جنين، تم اقتحام بلدتي صير والزبابدة جنوب المدينة، حيث أطلقت القوات الرصاص وقنابل الصوت بشكل كثيف خلال عملية المداهمة في الزبابدة.

وفي طوباس، اقتُحمت المدينة وبلدة عقابا شمالها.

أما في نابلس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز حوارة وحاجز عورتا، وداهمت أحياء رأس العين وسط المدينة، ونصبت قناصة على أسطح عدد من المنازل.

كما شملت الاقتحامات مخيم بلاطة شرقًا، حيث تمت مداهمة منزل فيه، ومخيم عسكر القديم شرق المدينة، حيث جرى اعتقال عدد من الشبان بعد مداهمة منازلهم.

وامتدت هذه المستجدات لتشمل وسط الضفة الغربية، ففي محيط محافظة رام الله والبيرة، كانت بلدة سنجل شمال رام الله مسرحًا لتصدي الأهالي لهجوم شنته مليشيات المستوطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وداهمت منزلًا واعتقلت الشاب حمزة عابد، وشملت الاقتحامات كذلك قرية برهام وبلدة كوبر شمال رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمد شراكة والطفل أدهم نضال نخلة عقب اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

وفي جنوب الضفة الغربية والقدس المحتلة، سجلت سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا في القدس المحتلة، وتحديدًا ضاحية السلام، واعتقلت أربعة مواطنين.

وفي محافظة الخليل، اقتُحمت بلدة حلحول شمال المدينة، وشملت المداهمات عددًا من منازل المواطنين بالإضافة إلى محلات تجارية.

كما شهدت محافظة بيت لحم اقتحامًا للمدينة ولمخيم الدهيشة جنوبًا، حيث تمت مداهمة عدة منازل، بما في ذلك منزل في حارة السلام بالمخيم، وأسفرت العملية عن اعتقال الأستاذ بلال الوهادنة.

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، 4 مواطنين من مخيم شعفاط للاجئين، شمالي شرق مدينة القدس المحتلة.

الكلمات المفتاحية
القدس المحتلة الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
حملة دهم واعتقالات واسعة لجيش الاحتلال في الضفة والقدس
حملة دهم واعتقالات واسعة لجيش الاحتلال في الضفة والقدس
فلسطين منذ 3 ساعات
93 يومًا من العدوان المتجدد على غزة: ارتفاع عدد وفيات البرد إلى 21
93 يومًا من العدوان المتجدد على غزة: ارتفاع عدد وفيات البرد إلى 21
فلسطين منذ 3 ساعات
280 اقتحامًا صهيونيًا للأقصى خلال 2025
280 اقتحامًا صهيونيًا للأقصى خلال 2025
فلسطين منذ 17 ساعة
غزّة تحت القصف: خروقات صهيونية مستمرة ووفد من حماس في القاهرة لبحث المرحلة الثانية
غزّة تحت القصف: خروقات صهيونية مستمرة ووفد من حماس في القاهرة لبحث المرحلة الثانية
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
المستوطنون الصهاينة نفذوا 1720 اعتداءً إرهابيًا في الضفّة منذ بداية الحرب وحكومة العد
المستوطنون الصهاينة نفذوا 1720 اعتداءً إرهابيًا في الضفّة منذ بداية الحرب وحكومة العد
عين على العدو منذ 57 دقيقة
حملة دهم واعتقالات واسعة لجيش الاحتلال في الضفة والقدس
حملة دهم واعتقالات واسعة لجيش الاحتلال في الضفة والقدس
فلسطين منذ 3 ساعات
280 اقتحامًا صهيونيًا للأقصى خلال 2025
280 اقتحامًا صهيونيًا للأقصى خلال 2025
فلسطين منذ 17 ساعة
العدو مستمر بخرق وقف إطلاق النار في غزة: قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف
العدو مستمر بخرق وقف إطلاق النار في غزة: قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف
فلسطين منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة