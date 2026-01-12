شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، في 12 كانون الثاني 2026، حملة دهم واسعة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتداءات واعتقالات.

ففي جنين، تم اقتحام بلدتي صير والزبابدة جنوب المدينة، حيث أطلقت القوات الرصاص وقنابل الصوت بشكل كثيف خلال عملية المداهمة في الزبابدة.

وفي طوباس، اقتُحمت المدينة وبلدة عقابا شمالها.

أما في نابلس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز حوارة وحاجز عورتا، وداهمت أحياء رأس العين وسط المدينة، ونصبت قناصة على أسطح عدد من المنازل.

كما شملت الاقتحامات مخيم بلاطة شرقًا، حيث تمت مداهمة منزل فيه، ومخيم عسكر القديم شرق المدينة، حيث جرى اعتقال عدد من الشبان بعد مداهمة منازلهم.

وامتدت هذه المستجدات لتشمل وسط الضفة الغربية، ففي محيط محافظة رام الله والبيرة، كانت بلدة سنجل شمال رام الله مسرحًا لتصدي الأهالي لهجوم شنته مليشيات المستوطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وداهمت منزلًا واعتقلت الشاب حمزة عابد، وشملت الاقتحامات كذلك قرية برهام وبلدة كوبر شمال رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمد شراكة والطفل أدهم نضال نخلة عقب اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

وفي جنوب الضفة الغربية والقدس المحتلة، سجلت سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا في القدس المحتلة، وتحديدًا ضاحية السلام، واعتقلت أربعة مواطنين.

وفي محافظة الخليل، اقتُحمت بلدة حلحول شمال المدينة، وشملت المداهمات عددًا من منازل المواطنين بالإضافة إلى محلات تجارية.

كما شهدت محافظة بيت لحم اقتحامًا للمدينة ولمخيم الدهيشة جنوبًا، حيث تمت مداهمة عدة منازل، بما في ذلك منزل في حارة السلام بالمخيم، وأسفرت العملية عن اعتقال الأستاذ بلال الوهادنة.

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، 4 مواطنين من مخيم شعفاط للاجئين، شمالي شرق مدينة القدس المحتلة.

