اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضدّ الفلسطينيين تصاعدت بنسبة 25% في العام 2025 مقارنة مع العام السابق

تصاعدت اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضدّ الفلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر العام 2023، وذلك بحسب معطيات الجيش "الإسرائيلي" الذي وثّق 1720 اعتداءً إرهابيًا كهذا، علمًا أن جنودًا "إسرائيليين" شاركوا أو ساندوا هذه الاعتداءات، لكن قوات الجيش "الإسرائيلي" تمارس قمعًا واسع النطاق بحق الفلسطينيين في الضفّة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين منذ بداية الحرب في غزة.

وحسب معطيات جيش الاحتلال، التي نشرتها صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" اليوم، الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2026، فقد نفذ مستوطنون 845 اعتداءً إرهابيًا ضدّ فلسطينيين في العام 2025، وأصيب فيها 200 فلسطيني واستشهد أربعة آخرون، وسجلوا بذلك ارتفاعًا في هذه الاعتداءات بنسبة 25% مقارنة مع العام 2024، التي ارتكب مستوطنون خلالها 675 اعتداءً إرهابيًا، أصيب خلالها 149 فلسطينيًّا واستشهد 6 فلسطينيين.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024، نفّذ مستوطنون 317 اعتداءً إرهابيًا، و358 اعتداءً إرهابيًا في النصف الثاني من العام نفسه، حسب معطيات جيش الاحتلال.

ومع بداية العام 2025، تصاعدت اعتداءات المستوطنين الإرهابية، حيث سُجل في الأشهر الستة الأولى 440 اعتداءً كهذا، أي ارتفاعًا بنسبة 39% مقارنة مع النصف الأول من العام 2024، و405 اعتداءات في النصف الثاني من العام 2025.

وفي شهر حزيران/يونيو العام 2025، ارتكب مستوطنون 100 اعتداء إرهابي ضدّ فلسطينيين، وكانوا قد نفذوا 67 اعتداءً كهذا في الشهر نفسه من العام الذي سبقه، مسجلين بذلك ارتفاعًا بنسبة 50%.

وحسب معطيات جيش الاحتلال، فإنه منذ بداية الحرب على غزّة تميّزت اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين باعتداءات جسدية وإغلاق طرقات وإلحاق أضرار بممتلكات وإلقاء حجارة وقنابل صوتية وزجاجات حارقة، وبلغ عددها 1003 اعتداءات، إلى جانبها 157 اعتداء شملت "هجمات خطيرة وإعدامًا ميدانيًّا" وتدنيس أماكن مقدسة وإحراق مركبات ومبان، و78 اعتداءً على مزروعات وقطع وإحراق أشجار مثمرة.

وسُجل أكبر عدد من اعتداءات المستوطنين في منطقة نابلس في العام 2025، وكانت نسبتها 33%، و19% من هذه الاعتداءات نُفذت في كلّ من منطقتي الخليل ورام الله. ونفذ المستوطنون 38 اعتداءً إرهابيًا في منطقة رام الله، في حزيران/يونيو الماضي وشكلت 38% من الاعتداءات في هذا الشهر.

ويربط الجيش "الإسرائيلي" تصاعد العمليات الإرهابية للمستوطنين بتزايد إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية، التي توصف بـ"المزارع"، التي يتواجد فيها الإرهابيون الذين ينفذون هذه الاعتداءات. وأقيمت حوالى 90 بؤرة استيطانية في الضفّة الغربية منذ بداية الحرب على غزّة، ليرتفع عددها من 30 إلى 120 بؤرة استيطانية تمت بإشراف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير.

ونقلت الصحيفة عن ضابط "إسرائيلي" كبير قوله: إن "من يتجاهل إقامة قرابة 100 مزرعة جديدة منذ بداية الحرب، عليه ألا يتفاجأ من ارتفاع أحداث الاحتكاك والجريمة القومية".

ويقول ضباط في الجيش "الإسرائيلي" للصحيفة: "إن اعتداءات المستوطنين تنفذها مجموعات كبيرة ومنظمة تحظى بدعم مسؤولين سياسيين وناشطين يمينيين بارزين".

ويختم التقرير مشيرًا إلى أن وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، يوعز لضباط الشرطة بعدم اعتقال مستوطنين إرهابيين والتحقيق معهم، ما يشكّل بالتالي تشجيعًا من جانب الحكومة "الإسرائيلية" لمواصلة إرهاب المستوطنين ضدّ الفلسطينيين.

