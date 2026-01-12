كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي صحيفة صهيونية: "إسرائيل" حقل تجارب للصناعات العسكرية الأميركية تثبت فيه قدراتها القتا

عربي ودولي

ارتفاع قياسي للذهب والفضة تأثرًا بالطلب على الملاذات الآمنة والتوقعات بخفض الفائدة
عربي ودولي

ارتفاع قياسي للذهب والفضة تأثرًا بالطلب على الملاذات الآمنة والتوقعات بخفض الفائدة

2026-01-12 12:17
43

ارتفعت أسعار الذهب والفضة عالميًا إلى مستويات قياسية بعدما استهدفت وزارة العدل الأميركية الاحتياطي الفدرالي بتحقيق، ما أثار مخاوف حيال استقلالية المؤسسة المالية الأميركية وعزز الطلب على أصول آمنة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتجاوز سعر الذهب 4600 دولار للأونصة (الأوقية) للمرة الأولى اليوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2026، في حين قفزت الفضة أيضًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.

ووصل سعر الفضة إلى نحو 85 دولارًا للأونصة لأول مرة، بعدما أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن الملاحقات بحق مؤسسته من ضمن حملة الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب عليه بشأن قراراته في السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات ‌الفورية بنحو 1.5 بالمئة ليصل إلى 4478.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:27  بتوقيت غرينتش. 

وكان المعدن النفيس سجل مستوى ‌قياسيًا جديدًا عند 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط/فبراير 2 بالمئة، إلى 4591.1 دولار.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الذهب
إقرأ المزيد
المزيد
ارتفاع قياسي للذهب والفضة تأثرًا بالطلب على الملاذات الآمنة والتوقعات بخفض الفائدة
ارتفاع قياسي للذهب والفضة تأثرًا بالطلب على الملاذات الآمنة والتوقعات بخفض الفائدة
عربي ودولي منذ 53 دقيقة
زاخاروفا: نظام كييف
زاخاروفا: نظام كييف "يُحتضَر" ويصبّ غضبه على المدنيين في روسيا
عربي ودولي منذ 18 ساعة
وزير الخارجية الكوبي يرد على ترامب: لا نبتزّ أو نتدخُّل عسكريًا في شؤون الدول مثلكم
وزير الخارجية الكوبي يرد على ترامب: لا نبتزّ أو نتدخُّل عسكريًا في شؤون الدول مثلكم
عربي ودولي منذ 18 ساعة
"بوليتيكو": إفريقيا تحدَّت ترامب بتوحُّدها في إدانة "اعتقال" مادورو
عربي ودولي منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
المنطقة وإيران.. دمٌ رخيص ومعارك شريفة
المنطقة وإيران.. دمٌ رخيص ومعارك شريفة
نقاط على الحروف منذ 20 دقيقة
الصين: لدول أميركا اللاتينية الحق في اختيار شركائها
الصين: لدول أميركا اللاتينية الحق في اختيار شركائها
لبنان منذ 30 دقيقة
صحيفة صهيونية:
صحيفة صهيونية: "إسرائيل" حقل تجارب للصناعات العسكرية الأميركية تثبت فيه قدراتها القتا
عين على العدو منذ 43 دقيقة
ارتفاع قياسي للذهب والفضة تأثرًا بالطلب على الملاذات الآمنة والتوقعات بخفض الفائدة
ارتفاع قياسي للذهب والفضة تأثرًا بالطلب على الملاذات الآمنة والتوقعات بخفض الفائدة
عربي ودولي منذ 53 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة