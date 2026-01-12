ارتفعت أسعار الذهب والفضة عالميًا إلى مستويات قياسية بعدما استهدفت وزارة العدل الأميركية الاحتياطي الفدرالي بتحقيق، ما أثار مخاوف حيال استقلالية المؤسسة المالية الأميركية وعزز الطلب على أصول آمنة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتجاوز سعر الذهب 4600 دولار للأونصة (الأوقية) للمرة الأولى اليوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2026، في حين قفزت الفضة أيضًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.

ووصل سعر الفضة إلى نحو 85 دولارًا للأونصة لأول مرة، بعدما أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن الملاحقات بحق مؤسسته من ضمن حملة الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب عليه بشأن قراراته في السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات ‌الفورية بنحو 1.5 بالمئة ليصل إلى 4478.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش.

وكان المعدن النفيس سجل مستوى ‌قياسيًا جديدًا عند 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط/فبراير 2 بالمئة، إلى 4591.1 دولار.

