الصين: لدول أميركا اللاتينية الحق في اختيار شركائها

2026-01-12 12:40
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الاثنين، في 12 كانون الثاني 2026، إن بكين تدعم بقوة كوبا في حماية سيادتها وأمنها الوطنيين، وتعارض التدخل الأجنبي، وتحث الولايات المتحدة مجددًا على الوقف الفوري للحصار والعقوبات وأي شكل من أشكال الإكراه المفروض على كوبا، وعلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".

وأكدت أن "لدول أميركا اللاتينية الحق في اختيار شركائها بشكل مستقل بغض النظر عن تطورات الأوضاع"، مشيرة إلى أنّ "هذه الدول جميعها ذات سيادة ومستقلة".

وشددت على أن "الصين ستواصل تعزيز التعاون العملي ودعم التنمية المشتركة مع دول أميركا اللاتينية، بما فيها فنزويلا".

وتأتي هذه التصريحات، بعدما تحدثت تقارير عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض، بأن الصين وروسيا لا يمكنهما شراء النفط الخام الفنزويلي إلا تحت سيطرة الولايات المتحدة.
 

الولايات المتحدة الأميركية الصين دونالد ترامب أميركا
