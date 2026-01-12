أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن قناة الاتصال بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مفتوحة، وكلما دعت الحاجة يتم تبادل الرسائل اللازمة من خلالها.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، شدد بقائي على أن "إيران ملتزمة دائمًا بمبدأ الدبلوماسية والتفاوض المتكافئ".

وفي سياق ما تشهد إيران من أعمال شغب مسلح، رأى بقائي أن "التدخل الأميركي "الإسرائيلي" في الشأن الداخلي الإيراني يحرض على العنف والإرهاب ضد الشعب الإيراني".

ووصف بقائي ما تشهده البلاد، بأنه حرب إرهابية ضد الشعب، وهي استمرار للعدوان الأميركي "الإسرائيلي"".

وعن فنزويلا، قال بقائي إن "الولايات المتحدة انتهكت القوانين الدولية وسيادة فنزويلا ولا يمكن تبرير هذا الانتهاك أبدًا".



