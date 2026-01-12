كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

"قولنا والعمل" تتسلّم حصصًا غذائية من حزب الله.. الشيخ القطان: المقاومة تقف مع الناس

2026-01-12 13:12
135

تسلّمت جمعية "قولنا والعمل" 100 حصة غذائية مقدّمة من قيادة منطقة البقاع في حزب الله، وذلك لتوزيعها على العوائل المتعففة في بلدة برالياس والجوار.

وبهذه المناسبة، توجّه رئيس الجمعية الشيخ أحمد القطان بالشكر إلى قيادة منطقة البقاع، ممثّلة بمسؤولها الدكتور حسين النمر، قائلًا: "نتمنى أن تعمَّم هذه المبادرات على كافة الجمعيات في منطقة البقاع خصوصًا، وعلى مستوى لبنان عمومًا".

واعتبر الشيخ القطان أنّ المقاومة في لبنان كانت وستبقى دائمًا إلى جانب الناس، وتقف مع العوائل المتعففة على امتداد هذا الوطن، ولا سيما في المناطق المحرومة والأكثر حاجة. 

وفي هذا السياق، ناشد الدولة اللبنانية القيام بواجباتها من خلال الوقوف إلى جانب أهلها في المناطق الأكثر فقرًا، لا سيما أنّ كل لبنان بات بحاجة إلى مساعدة الدولة بعد التردي الكبير في الرواتب التي يتقاضاها الموظفون.

وأشار إلى أنّ هذه المبادرات تأتي في سياق التكافل الاجتماعي الذي نحن بأمسّ الحاجة إليه في هذه الأيام، في ظل الاعتداءات اليومية التي يشنّها العدو على أرضنا وبقاعنا وجنوبنا وكل لبنان.

وختم الشيخ القطان بالتأكيد على أنّه "ينبغي علينا كفلسطينيين ولبنانيين أن نكرّس هذا التكافل الاجتماعي، وأن نقف إلى جانب بعضنا البعض لمواجهة هذه الاعتداءات بمزيد من اللحمة والوحدة الوطنية والإسلامية، ليبقى هذا البلد قويًا وصامدًا في وجه كل التحديات".

