أعلن عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال أن موظفي القطاع العام لم يعودوا قادرين على تحمل الواقع المزري الذي يعيشه هذا القطاع، حيث تستباح الحقوق وتفرغ الرواتب من قيمتها، فيما تواصل السلطة تجاهل المطالب.

وفي حديث لموقع "العهد"، أكد نحال أن وحدة الصف النقابي باتت شرطًا أساسيًا لانتزاع الحقوق، محذّرًا من أي خلاف داخلي يخدم السلطة ويضر بمصالح الموظفين.

وأشار إلى أن الرابطة قررت تنفيذ إضراب عام ابتداء من الثلاثاء 13 كانون الثاني ولغاية الأحد 18 كانون الثاني 2026، احتجاجًا على رفض الحكومة تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات.

ولفت إلى أن الإضراب لن يتوقف إلا في حال تجاوبت الحكومة مع مطلبهم الأساس.

وطلب من جميع المواطنين عدم التوجه إلى مراكز الإدارات لتخليص معاملاتهم لأن جميع الموظفين لن يحضروا إلى مكاتبهم.

