إيران

الإمام الخامنئي يرد على ترامب بصورة تمثال محطّم:
إيران

الإمام الخامنئي يرد على ترامب بصورة تمثال محطّم: "سيسقط مثل فرعون"

2026-01-12 13:45
127

ردّ آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخطابه التصعيدي ضد إيران بوصفه حاكمًا مستبدًا ومغرورًا، ملوّحًا بسقوطه على غرار طغاة التاريخ مثل فرعون ونمرود وغيرهما.

وأرفق حساب الإمام الخامنئي في تغريدة على منصة "إكس" هذا الموقف بصورة لتمثال ترامب على هيئة مجسم فرعوني محطم.

وجاء في التغريدة بالفارسية تعليقًا على الصورة: "ذلك الأب الذي يجلس هناك متكبرًا مغرورًا، ويحكم على العالم كله، عليه أن يعلم هو أيضًا أن المستبدين والمتغطرسين في العالم، هم مثل فرعون ونمرود، ورضا خان ومحمد رضا، وأمثالهم، عادة ما سقطوا عندما كانوا في قمة غرورهم، وهذا (ترامب) أيضًا سيسقط، مثل فرعون".

 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي دونالد ترامب
