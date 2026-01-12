Your browser does not support the video tag.

شهدت العاصمة الإيرانية طهران تظاهرات حاشدة رفعَ المشاركون فيها صور آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي والأعلام الإيرانية، مردّدين شعارات منددة بأعمال الشغب والتخريب.

وتجمّع أهالي العاصمة في ساحة "الثورة" الشهيرة وسط العاصمة طهران، معربين عن رفضهم للأعمالِ الإرهابية الأخيرة.

وأكد المشاركون في المسيرات وقوفهم خلف القيادة والنظام الإسلامي، معربين عن رفضهم واستنكارهم للاستهداف المتعمد للممتلكات العامة والخاصة والأماكن الدينية.

وقد رفع المشاركون في المسيرات شعارات ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل"، معبّرين عن رفضهم التدخل الخارجي في أمور بلادهم.

قاليباف: العدو لن يحقق هدفه

وفي السياق، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن صمود الشعب الإيراني وتواجده في الساحات أحد أسباب الانتصار في مواجهة العدوان الأميركي "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن 90 مليون إيراني من مختلف المكونات يقفون يدًا واحدة في وجه التدخل الأجنبي، مردفًا: "حضور شعبنا في الساحة تأكيّدٌ على إبادة هذه الفتنة".

واعتبر قاليباف أن ما شهدته البلاد من عنف ووحشية في الأيام الماضية هو انتقام من الشعب الإيراني بكل أطيافه، مضيفًا أن الشعب الإيراني لم يسمح أبدًا للعدو بتحقيق أهدافه.

وشدد على أن الأوضاع كلها باتت تحت سيطرة القوات الأمنية.

وتوجه إلى الرئيس الأميركي بالقول: "أنت قتلت سيد المقاومة، لكن مدرسة المقاومة تحولت إلى تيار عالمي وهي مستمرة وستنتصر".

رضائي

من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، إبراهيم رضائي، إن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود أدلّة واضحة وخفية على تدخل أميركا والكيان الصهيوني في أعمال الشغب، مؤكدًا أن الأمن مستتب في مختلف مناطق البلاد، واعتبر أن ما يجري هو حرب إرهابية تستهدف إيران، وسيُرد عليها بردّ حاسم ومؤلم.

