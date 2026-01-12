ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، اليوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2026، على كل من: القاضي الشيخ خلدون عريمط، ونجله محمد، ومصطفى الحسيان، بفضحية "أبو عمر" السياسية.

ووجه القاضي حاموش في ادعائه على المتهمين الثلاثة تهمة ارتكاب الجرائم التالية: "تعكير العلاقات مع المملكة العربية السعودية، والاحتيال، والابتزاز، والتأثير على السياسيين وإرادتهم في الاقتراع، وانتحال صفة،.

كما ادعى القاضي حاموش على الشيخ خالد السبسبي بجرم "الإدلاء بإفادة كاذبة".

وأحال النائب العام الاستئنافي في بيروت، المتهمين: عريمط ونجله والحسيان والسبسبي، إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان

وكان النائب العام التمييزي القاضي ​جمال الحجار ​أمر بتوقيف رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط، على ذمة التحقيق، بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وجاء توقيف عريمط بعد اخضاعه لجلسة استجواب طويلة لدى مخابرات الجيش، في قضية ابتزاز سياسيين ماليًا من خلال المدعو مصطفى الحسيان الملقب بأبو عمر.

