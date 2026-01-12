كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

إيران

مقطع مصوّر يوثّق جانبًا من الاعتداءات على الشرطة والمواطنين والممتلكات في إيران

2026-01-12 14:23
104

عرض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مقطعًا مصوّرًا يوثّق جانبًا من الاعتداءات من قبل عناصر تخريبية على الشرطة والمواطنين والممتلكات العامة في إيران بعيد الاحتجاجات السلمية التي بدأت منذ أيام وتحولت لأعمال إرهابية.

وأظهر الفيلم الذي عرضه عراقجي في مقر الخارجية الإيرانية خلال لقائه سفراء الدول الأجنبية في طهران اليوم الاثنين في 12 كانون الثاني 2026، أعمال المندسين ومثيري الشغب وإطلاقهم النار على القوات الأمنية والشرطة والمواطنين والتعديات على الممتلكات العامة والخاصة.

كما عرض مشاهد لإطلاق الشرطة الأميركية النار على امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا، وهي أم لطفلين، داخل سيارتها الخاصة، لافتًا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب برّر الحادثة بالقول إن الشرطة كانت تدافع عن نفسها، رغم أن المشهد واضح تمامًا.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي إيران
بالصور| مسيرات شعبية حاشدة في مختلف المحافظات الإيرانية رفضًا لأعمال الشغب
بالصور| مسيرات شعبية حاشدة في مختلف المحافظات الإيرانية رفضًا لأعمال الشغب
إيران منذ 32 دقيقة
مقطع مصوّر يوثّق جانبًا من الاعتداءات على الشرطة والمواطنين والممتلكات في إيران
مقطع مصوّر يوثّق جانبًا من الاعتداءات على الشرطة والمواطنين والممتلكات في إيران
إيران منذ 3 ساعات
الشعب الإيراني يقول كلمته في تظاهرات مليونية تعم إيران بأكملها دعمًا للقيادة 
الشعب الإيراني يقول كلمته في تظاهرات مليونية تعم إيران بأكملها دعمًا للقيادة 
إيران منذ 3 ساعات
سيل بشري هادر في طهران تنديدًا بجرائم الشغب وتأييدًا للقيادة
سيل بشري هادر في طهران تنديدًا بجرائم الشغب وتأييدًا للقيادة
إيران منذ 3 ساعات
