عرض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مقطعًا مصوّرًا يوثّق جانبًا من الاعتداءات من قبل عناصر تخريبية على الشرطة والمواطنين والممتلكات العامة في إيران بعيد الاحتجاجات السلمية التي بدأت منذ أيام وتحولت لأعمال إرهابية.

وأظهر الفيلم الذي عرضه عراقجي في مقر الخارجية الإيرانية خلال لقائه سفراء الدول الأجنبية في طهران اليوم الاثنين في 12 كانون الثاني 2026، أعمال المندسين ومثيري الشغب وإطلاقهم النار على القوات الأمنية والشرطة والمواطنين والتعديات على الممتلكات العامة والخاصة.

كما عرض مشاهد لإطلاق الشرطة الأميركية النار على امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا، وهي أم لطفلين، داخل سيارتها الخاصة، لافتًا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب برّر الحادثة بالقول إن الشرطة كانت تدافع عن نفسها، رغم أن المشهد واضح تمامًا.

