لبنان

الاعتداءات الصهيونية مستمرة: إطلاق نيران وعبوات متفجرة
لبنان

الاعتداءات الصهيونية مستمرة: إطلاق نيران وعبوات متفجرة

2026-01-12 14:45
دمرت محلقة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر" سقف قرميد "عين المياه التراثية" وسط بلدة عديسة، بعد الانتهاء من ترميمها، بإلقاء عبوات متفجرة ليلًا.

كما عمدت حامية موقع العدو في "المالكية" إلى إطلاق نيران رشاشاتها بعد ظهر اليوم، باتجاه أطراف بلدتي عيترون وبليدا.

وكان قد أغار الطيران المسيّر الصهيوني ليلًا على دراجة نارية في بلدة صديقين، وقد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو "الإسرائيلي" بعد منتصف الليل على دراجة نارية في بلدة صديقين قضاء صور أدت إلى إصابة مواطن بجروح.

لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب
