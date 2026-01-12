كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

العمل البلدي في حزب الله يُدين الاعتداء "الإسرائيلي" على عضو بلدية بنت جبيل

2026-01-12 15:47
أدان ملفّ العمل البلدي في حزب الله بأقصى عبارات الشّجب والاستنكار الاعتداء "الإسرائيلي" الغادر ‏والجبان الذي استهدف عضو المجلس البلدي في بنت جبيل؛ الشهيد محمد عادل الصّغير، في جريمةٍ ‏موصوفة تندرج ضمن سياسةٍ مُمنهجة تهدف إلى ضرب ركائز العمل البلدي، وزعزعة مسار التعافي ‏والنهوض بعد الحرب، وشلّ الجهود المبذولة لخدمة المواطنين‎.‎

وأكَّد ملفّ العمل البلدي أنّ هذا الاعتداء الإجرامي، إلى جانب الاعتداءات المتكرّرة التي طاولت وتطاول بلديات جنوب لبنان ‏وموظّفيها، يُشكّل امتدادًا لسلسلة طويلة من الجرائم والاعتداءات الوحشية التي استهدفت المؤسّسات البلدية ‏في لبنان عمومًا وفي الجنوب خصوصًا، في محاولةٍ فاشلة لكسر إرادة الصمود وضرب الاستقرار ‏المجتمعي، ما يسلّط الضوء على حجم المخاطر الجسيمة التي تواجهها السلطات المحلية، ويُحتّم أوسع ‏أشكال التضامن والتكاتف من أجل مواجهتها‎.‎

وشدَّد على رفضه القاطع والمُطلق لهذه التجاوزات والاعتداءات "الإسرائيلية" المتكرّرة التي ‏تكشف مجددًا عن الوجه الإجرامي والهمجي للعدو، وأعرب عن تضامنهِ الكامل والعميق مع بلدية بنت ‏جبيل وأهلها الصامدين، وتقدم الملف كذلك، بأحرّ التعازي من عائلة الشهيد محمد الصّغير، راجين المولى أن ‏يَمنَّ عليهم بالصّبر والسّلوان‎.‎

وقد أدان ملفّ العمل البلدي أيضًا، حالة الصمت والتقاعس المُستمر التي ينتهجها المجتمع الدولي ومؤسساته ‏الإنسانية والحقوقية، رغم تكرار الاعتداءات "الإسرائيلية" الموثّقة بحقّ البلديات وموظّفيها المدنيّين، دون ‏أن يصدر عنها أي تحرّك فعلي أو إجراءات رادعة وجدية تضع حدًّا لهذه الجرائم‎.‎

