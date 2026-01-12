أدان ملفّ العمل البلدي في حزب الله بأقصى عبارات الشّجب والاستنكار الاعتداء "الإسرائيلي" الغادر ‏والجبان الذي استهدف عضو المجلس البلدي في بنت جبيل؛ الشهيد محمد عادل الصّغير، في جريمةٍ ‏موصوفة تندرج ضمن سياسةٍ مُمنهجة تهدف إلى ضرب ركائز العمل البلدي، وزعزعة مسار التعافي ‏والنهوض بعد الحرب، وشلّ الجهود المبذولة لخدمة المواطنين‎.‎

وأكَّد ملفّ العمل البلدي أنّ هذا الاعتداء الإجرامي، إلى جانب الاعتداءات المتكرّرة التي طاولت وتطاول بلديات جنوب لبنان ‏وموظّفيها، يُشكّل امتدادًا لسلسلة طويلة من الجرائم والاعتداءات الوحشية التي استهدفت المؤسّسات البلدية ‏في لبنان عمومًا وفي الجنوب خصوصًا، في محاولةٍ فاشلة لكسر إرادة الصمود وضرب الاستقرار ‏المجتمعي، ما يسلّط الضوء على حجم المخاطر الجسيمة التي تواجهها السلطات المحلية، ويُحتّم أوسع ‏أشكال التضامن والتكاتف من أجل مواجهتها‎.‎

وشدَّد على رفضه القاطع والمُطلق لهذه التجاوزات والاعتداءات "الإسرائيلية" المتكرّرة التي ‏تكشف مجددًا عن الوجه الإجرامي والهمجي للعدو، وأعرب عن تضامنهِ الكامل والعميق مع بلدية بنت ‏جبيل وأهلها الصامدين، وتقدم الملف كذلك، بأحرّ التعازي من عائلة الشهيد محمد الصّغير، راجين المولى أن ‏يَمنَّ عليهم بالصّبر والسّلوان‎.‎

وقد أدان ملفّ العمل البلدي أيضًا، حالة الصمت والتقاعس المُستمر التي ينتهجها المجتمع الدولي ومؤسساته ‏الإنسانية والحقوقية، رغم تكرار الاعتداءات "الإسرائيلية" الموثّقة بحقّ البلديات وموظّفيها المدنيّين، دون ‏أن يصدر عنها أي تحرّك فعلي أو إجراءات رادعة وجدية تضع حدًّا لهذه الجرائم‎.‎

الكلمات المفتاحية