أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي للثروة الحيوانية في لبنان، وحرصًا على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمزارعين والجهات المعنية، أظهرت النتائج الأولية للعينات المرسلة من الحيوانات المصابة إلى المختبر المرجعي العالمي "Pirbright" في المملكة المتحدة وجود النمط المصلي SAT1 لفيروس الحمى القلاعية، بالإضافة إلى النمط الفرعي III (Topotype III).

وذكرت الوزارة أنَّ هذا النمط الفرعي مرتبط جينيًا بالنمط الذي تم الإبلاغ عنه سابقًا في بعض دول المنطقة، مثل تركيا وأذربيجان، ولا علاقة له بجمهورية مصر العربية.

كما تؤكد الوزارة أن "دخول الفيروس إلى لبنان تم عبر التهريب غير المشروع، وليس من خلال الاستيراد الرسمي للأبقار والمواشي".

وشددت وزارة الزراعة على أن هذه النتائج تستدعي اليقظة وتعزيز الإجراءات الوقائية البيطرية في جميع مزارع الثروة الحيوانية، لضمان حماية الأبقار والأغنام والماعز، وتأمين سلامة الإنتاج المحلي من أي مخاطر صحية محتملة.

وأشارت إلى أنها تعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا، على مراقبة الوضع الصحي للثروة الحيوانية بشكل يومي، وذلك عبر تطبيق الإجراءات الوقائية والإرشادات البيطرية في المزارع، وتحديث البروتوكولات والتدابير الاحترازية بما يتوافق مع توصيات المختبرات الدولية.

وأكدت الوزارة أنَّها ستصدر التقرير النهائي فور توفره، بما يشمل التفاصيل العلمية الكاملة والتوصيات العملية للتعامل مع هذه الحالة بشكل آمن وفعّال.

الكلمات المفتاحية