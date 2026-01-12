كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025

لبنان

نتائج أولية لوزارة الزراعة حول الحمى القلاعية: دخل عبر التهريب غير المشروع
لبنان

نتائج أولية لوزارة الزراعة حول الحمى القلاعية: دخل عبر التهريب غير المشروع

2026-01-12 17:37
15

أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي للثروة الحيوانية في لبنان، وحرصًا على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمزارعين والجهات المعنية، أظهرت النتائج الأولية للعينات المرسلة من الحيوانات المصابة إلى المختبر المرجعي العالمي "Pirbright" في المملكة المتحدة وجود النمط المصلي SAT1 لفيروس الحمى القلاعية، بالإضافة إلى النمط الفرعي III (Topotype III).

وذكرت الوزارة أنَّ هذا النمط الفرعي مرتبط جينيًا بالنمط الذي تم الإبلاغ عنه سابقًا في بعض دول المنطقة، مثل تركيا وأذربيجان، ولا علاقة له بجمهورية مصر العربية.

كما تؤكد الوزارة أن "دخول الفيروس إلى لبنان تم عبر التهريب غير المشروع، وليس من خلال الاستيراد الرسمي للأبقار والمواشي".

وشددت وزارة الزراعة على أن هذه النتائج تستدعي اليقظة وتعزيز الإجراءات الوقائية البيطرية في جميع مزارع الثروة الحيوانية، لضمان حماية الأبقار والأغنام والماعز، وتأمين سلامة الإنتاج المحلي من أي مخاطر صحية محتملة.

وأشارت إلى أنها تعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا، على مراقبة الوضع الصحي للثروة الحيوانية بشكل يومي، وذلك عبر تطبيق الإجراءات الوقائية والإرشادات البيطرية في المزارع، وتحديث البروتوكولات والتدابير الاحترازية بما يتوافق مع توصيات المختبرات الدولية.

وأكدت الوزارة أنَّها ستصدر التقرير النهائي فور توفره، بما يشمل التفاصيل العلمية الكاملة والتوصيات العملية للتعامل مع هذه الحالة بشكل آمن وفعّال.

الكلمات المفتاحية
لبنان الثروة الحيوانية وزارة الزراعة
إقرأ المزيد
المزيد
نتائج أولية لوزارة الزراعة حول الحمى القلاعية: دخل عبر التهريب غير المشروع
نتائج أولية لوزارة الزراعة حول الحمى القلاعية: دخل عبر التهريب غير المشروع
لبنان منذ 6 دقائق
العمل البلدي في حزب الله يُدين الاعتداء
العمل البلدي في حزب الله يُدين الاعتداء "الإسرائيلي" على عضو بلدية بنت جبيل
لبنان منذ ساعة
الاعتداءات الصهيونية مستمرة: إطلاق نيران وعبوات متفجرة
الاعتداءات الصهيونية مستمرة: إطلاق نيران وعبوات متفجرة
لبنان منذ ساعتين
القاضي حاموش إدّعى على عريمط ونجله والسبسبي وأحالهم على قاضي التحقيق
القاضي حاموش إدّعى على عريمط ونجله والسبسبي وأحالهم على قاضي التحقيق
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
نتائج أولية لوزارة الزراعة حول الحمى القلاعية: دخل عبر التهريب غير المشروع
نتائج أولية لوزارة الزراعة حول الحمى القلاعية: دخل عبر التهريب غير المشروع
لبنان منذ 6 دقائق
الاعتداءات الصهيونية مستمرة: إطلاق نيران وعبوات متفجرة
الاعتداءات الصهيونية مستمرة: إطلاق نيران وعبوات متفجرة
لبنان منذ ساعتين
القاضي حاموش إدّعى على عريمط ونجله والسبسبي وأحالهم على قاضي التحقيق
القاضي حاموش إدّعى على عريمط ونجله والسبسبي وأحالهم على قاضي التحقيق
لبنان منذ 3 ساعات
عضو رابطة موظفي الإدارة العامة لـ
عضو رابطة موظفي الإدارة العامة لـ "العهد": الرابطة قرّرت تنفيذ إضراب عام
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة