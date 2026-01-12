كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
جنوب أفريقيا: المناورات مع روسيا والصين وإيران ضرورية واستجابة حيوية لتصاعد التوتّرات
2026-01-12 17:55
أكّدت جنوب أفريقيا أنّ المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين وإيران ودول أخرى "ضرورية"، مشيرةً إلى أنّها "تمثّل استجابة حيوية لتصاعد التوتّرات البحرية على المستوى الدولي".

وقال نائب وزير الدفاع الجنوب أفريقي؛ بانتو هولوميسا، إنّ "هذه التدريبات مُخطَّط لها منذ فترة طويلة"، مضيفًا: "لا داعي للذعر لأنّ الولايات المتحدة لديها مشكلة مع بعض الدول، هؤلاء ليسوا أعداءنا. علينا التركيز على التعاون مع دول "بريكس" وضمان أمن المحيطين الهندي والأطلسي". 

وانطلقت المناورات التي تحمل اسم "إرادة السلام 2026"، السبت 10 كانون الثاني/يناير 2026 قُبالة سواحل كيب تاون، عاصمة جنوب أفريقيا، بمشاركة دول من مجموعة "بريكس بلس". 

وشاركت الصين وإيران في المناورات بمدمّرات بحرية، فيما أرسلت روسيا والإمارات سفن "كورفيت"، ودفعت جنوب أفريقيا بفرقاطة، في حين انضمّت كل من إندونيسيا وإثيوبيا والبرازيل بصفة مراقب.

وأتت هذه المناورات بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة عن احتجاز ناقلة نفط روسية مرتبطة بفنزويلا في شمال الأطلسي بدعوى "انتهاكها العقوبات الغربية"، وتزامنت المناورات مع تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من دول "بريكس بلس"، بينها الصين وإيران وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وكانت واشنطن قد زعمت أنّ "بريكس" تنتهج "سياسات معادية لأميركا"، وهدّدت بفرض رسوم إضافية بنسبة 10 في المئة على منتجاتها. وانتقدت كذلك علاقات جنوب أفريقيا الوثيقة مع روسيا، وقرارها رفع دعوى ضد "إسرائيل" أمام "محكمة العدل الدولية" بتهمة ارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
 

