أكّدت روابط التعليم الرسمي، الثانوي والمهني والأساسي، الاستمرار بإضرابها التحذيري يوم غد الثلاثاء 13 كانون الثاني/يناير 2026، وتأجيل اعتصامها بسبب سوء الأحوال الجوية، معلنةً في الوقت نفسه عن الاستمرار بخطة التحرُّك التي وضعتها سابقًا.

جاء ذلك بعد لقاء ممثلي الروابط مع وزيرة التربية ريما كرامي التي نقلت إليهم أجواء الاجتماعات مع الحكومة ومع وزير المالية ياسين جابر، وأبلغتهم بنية الحكومة درس واقع القطاع العام والزيادة، دون تحديد أرقام للزيادة المقترحة. وبحث ممثّلو الروابط مع كرامي سُبُل تعويض أيام الإضراب بتكثيف الدروس للطلاب وتعويض ساعات المتعاقدين في أيام أخرى، حيث وافقت كرامي على ذلك.



وأشار ممثّلو الروابط إلى أنّهم لم يحصلوا على أرقام الزيادة، موضحين أنّ "المسائل بقيت في إطار الوعود التي لا تُسمن ولا تُغني".

