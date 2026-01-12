كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وزارة الأمن الإيرانية: تفكيك شبكتين إرهابيتين على صلة بأعمال الشغب وتوقيف شحنة أسلحة
وزارة الأمن الإيرانية: تفكيك شبكتين إرهابيتين على صلة بأعمال الشغب وتوقيف شحنة أسلحة

2026-01-12 18:41
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن "إلقاء القبض على فريق مُكوَّن من 10 أشخاص، مِن منفّذي جريمة "ميدان هروي" في شمال شرق طهران".

وأوضحت الوزارة، في بيان، الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2026، أنّ "الفريق الإرهابي الذي قدم حديثًا إلى طهران من إحدى المحافظات الحدودية، أقدم، في 7 كانون الثاني/يناير، على إعدام اثنين من عناصر التعبئة بطريقة وحشية".

وكشفت الوزارة عن أنّ "عناصر الفريق الإرهابي أدلوا باعترافات مهمة بشأن إضرام النار في المساجد والبنوك والممتلكات".

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن "إلقاء القبض على شبكة مكونّة من 7 أفراد في محافظة كرمان أدوا دورًا مهمًا في أعمال الشغب، وهم على صلة بشبكة إرهابية دولية".

وأكّدت "الکشف عن شحنة أسلحة تضمّ 273 قطعة من مختلف أنواع الأسلحة، كانت مخبّأة بشكل احترافي داخل شاحنة ترانزيت أجنبية"، مشيرةً إلى "اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بالعملية".

الإرهاب وزارة الأمن الإيرانية الأسلحة ايران أعمال شغب
