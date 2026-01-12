أكَّد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي أنَّ الشعب الإيراني الكبير أظهر عقب التجمعات الواسعة التي جرت اليوم 12 كانون الثاني/يناير 2026 ذاته، وهمّته، وهويته في وجه الأعداء.

وفي رسالة تكريم من الإمام الخامنئي للشعب الإيراني، قال سماحته: "لقد أنجزتم اليوم عملًا كبيرًا وصنعتم يومًا تاريخيًا. هذه التجمعات العظيمة والمفعمة بالعزم الراسخ أبطلَت مخطط الأعداء الخارجيين، والذي كان يُراد تنفيذه عبر عملاء داخليين".

وأضاف: "لقد أظهر الشعب الإيراني الكبير ذاته، وهمّته، وهويته في وجه الأعداء. وكان ذلك تحذيرًا لسياسيي الولايات المتحدة بأن يوقفوا خداعهم وألا يعتمدوا على العملاء الخونة".

وشدَّد الإمام الخامنئي على أنَّ "الشعب الإيراني قوي ومقتدر، واعٍ ويعرف عدوه، وحاضر في الساحة في جميع الظروف".

