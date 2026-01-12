يسعى المنتخب المغربي إلى تفادي سيناريو نسخة 1988 على أرضه، عندما خرج من نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، حين يواجه نيجيريا في الرباط. وفي المقابل، تأمل مصر بقيادة نجمها محمد صلاح ومدربها حسام حسن، في مواصلة مغامرتها أمام السنغال في طنجة.

ومع بلوغه نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2004، بعدما حل وصيفًا خلف تونس المضيفة، يأمل منتخب "أسود الأطلس" في تخطي نيجيريا للوصول إلى اللقب الثاني في تاريخه بعد الأول عام 1976.

في طريقه إلى المربع الذهبي، فك المغرب عقدته أمام الكاميرون التي أقصته من نصف نهائي نسخة 1988 في الدار البيضاء، وفاز عليها بنتيجة 2-0 في ربع النهائي. أحد هدفَي المباراة سجله نجم البطولة إبراهيم دياز الذي أظهر قدراته الرائعة رغم البداية غير المقنعة للفريق في المباريات الأربع الأولى.

ويستند المغرب - المصنف 11 عالميًا ورابعًا مونديال قطر 2022 - إلى سجل خالٍ من الهزيمة في 23 مباراة، منها 22 فوزًا و19 انتصارًا متتاليًا عالميًا قياسيًا، منذ سقوطه أمام جنوب أفريقيا 0-2 في النسخة الأخيرة بساحل العاج مطلع 2024. ةيمتلك المغرب أيضًا أقوى دفاع في البطولة، حيث استقبل هدفًا وحيدًا من ركلة جزاء في مباراته مع مالي، مما يعكس قدرة الفريق على تحمل ضغط اللعب على أرضه أمام جماهيره.

وفي طنجة، تواجه مصر السنغال، في إعادة لنهائي 2022 بااكاميرون، والذي حسمته السنغال بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، كما كانت الحال في الدور الثالث من تصفيات مونديال 2022.

وتبحث السنغال - المصنفة ثانيًا أفريقيًا و19 عالميًا - عن النهائي الثالث في آخر 4 نسخ، معتمدة على خبرة لاعبيها، أبرزهم خاليدو كوليبالي، وإدريسا غي، وساديو مانيه الذي سيلتقي زميله السابق في ليفربول محمد صلاح.

ويبرز نصف النهائي بوجود أبرز 5 لاعبين توجوا بجائزة أفضل لاعب أفريقي في آخر نسخ البطولة: صلاح (2017 و2018)، ومانيه (2019 و2022)، وأوسيمهن (2023)، ولوكمان (2024)، وحكيمي (2025).

محمد صلاح الذي سجل 4 أهداف مثل أوسيمين، لم يسبق له الفوز باللقب رغم وصوله للنهائي مرتين (2017 و2022). عاد إلى المنتخب المصري بعد تراجع مكانته في ناديه، وهو يطمح لقيادة الفراعنة نحو اللقب الثامن قياسيًا والأول منذ الثلاثية التاريخية 2006 و2008 و2010.

بعد الفوز اللافت على ساحل العاج 3-2 في ربع النهائي، قال صلاح: "لقد فزت تقريبًا بكل الألقاب، لكن هذا هو اللقب الذي أنتظره".

