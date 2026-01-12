كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

2026-01-12 19:56
وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة و"إسرائيل" تسعيان عبر الاضطرابات إلى الوصول إلى ما لم تحقّقاه بالحرب
43

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّه "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقًا فنحن مستعدّون له"، كاشفًا عن أن "لدى إيران استعدادًا عسكريًا كبيرًا وواسعًا مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة".

أضاف عراقجي، في حديث إلى قناة "الجزيرة"، الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2026: "نحن مستعدّون لكل الخيارات، ونأمل بأنْ تختار واشنطن الخيار الحكيم. نحن جاهزون للجلوس إلى طاولة التفاوض النووي بشرط أنْ يكون ذلك دون تهديد أو إملاءات".

وتابع قوله: "الاتصالات بيني وبين (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف مستمرة منذ ما قبل الاحتجاجات وما زالت متواصلة. بعض الأفكار مطروحة مع واشنطن وتجري دراستها حاليًا من جانبنا".

وردًّا على سؤال عن إمكان عقد لقاء بينه وبين ويتكوف، أجاب عراقجي: "هناك أفكار مطروحة تتمّ دراستها، ولا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد بلادنا".

وبينما رأى أنّ "هناك من يحاول جرّ واشنطن إلى الحرب بهدف تحقيق مصالح "إسرائيل""، قال وزير الخارجية الإيراني: "لا نعتقد أنّ واشنطن جاهزة لتفاوض منصف وعادل، وحين تصبح جاهزة سندرس الأمر بجدّية".

وحول أعمال الشغب في عدد من المدن الإيرانية، أكّد عراقجي أنّ "العناصر الإرهابية المدرَّبة دخلت في حشود المحتجين واستهدفت الأمن والمتظاهرين"، موضحًا أنّ "الهدف من عمليات القتل في الاحتجاجات هو دفع الرئيس الأميركي إلى التدخُّل".

كذلك حذّر وزير الخارجية الإيراني من أنّ "الولايات المتحدة و"إسرائيل" تسعيان عبر الاضطرابات للوصول إلى ما لم تحقّقاه بالحرب".

الكلمات المفتاحية
اميركا ايران عباس عراقجي
