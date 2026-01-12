أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2026، عن إقالة المدرب تشابي ألونسو، بعد 232 يومًا فقط من توليه المهمة الفنية للفريق الأول، وذلك عقب سلسلة من النتائج السلبية والتراجع الواضح في مستوى الأداء خلال الأسابيع الأخيرة، وبعد يومٍ واحد من خسارة ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 3-2.

ولم يضيع ريال مدريد أي وقت، فقد أعلن عن اسم خليفة تشابي ألونسو وهو المدافع السابق ألفارو أربيلوا (42 عامًا) الذي يدرب الفريق الرديف، والذي تولى تدريب فريق كاستيا في حزيران/يونيو 2025، وقضى مسيرته التدريبية بأكملها في ريال مدريد منذ عام 2020.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن قرار إقالة ألونسو لم يكن مرتبطًا بالنتائج فقط، بل أيضًا بما وصفته الصحيفة بـ"الشعور العام داخل النادي" بأن الفريق لم يعد يقدم ما يكفي على مستوى الأداء والجاهزية البدنية والذهنية، حتى في المباريات التي أظهر فيها اللاعبون التزامًا واضحًا داخل الملعب.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن القرار جاء باتفاق متبادل بين الطرفين، مشيرًا إلى أن تشابي ألونسو سيبقى "محل تقدير واحترام لدى جماهير ريال مدريد بصفته أسطورة من أساطير النادي"، وأن أبواب النادي "ستبقى مفتوحة أمامه دائمًا"، مع توجيه الشكر له ولأعضاء طاقمه الفني على العمل الذي قدموه خلال الفترة الماضية، وتمنياته لهم بالتوفيق في المرحلة المقبلة.

وخاض ألونسو مع ريال مدريد 34 مباراة في جميع المسابقات، حقق خلالها 24 فوزًا، مقابل أربعة تعادلات وست هزائم. ورغم أن هذه الأرقام لا تبدو سلبية على الورق، فإن الفريق عرف تراجعًا واضحاً منذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعدما كان قد حقق 17 فوزًا في أول 20 مباراة، وتصدر الدوري بفارق خمس نقاط، وحقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت "آس" إلى أن الإدارة رأت أن الفريق لا يتطور فنيًا ولا بدنيًا بالشكل المطلوب، وأن تشابي ألونسو لم ينجح في إيجاد الصيغة المثالية داخل غرفة الملابس أو في فرض أفكاره التكتيكية بشكل مستقر، وهو ما انعكس في تذبذب الأداء وتراجع الحدة في الضغط العالي، إلى جانب قرارات فنية مثيرة للجدل، مثل تغيير مراكز بعض اللاعبين الأساسيين، وهو ما زاد من حالة عدم الاستقرار.

وكان تشابي ألونسو قد وصل إلى ريال مدريد في آيار/مايو 2025 الماضي، مباشرة بعد نهاية حقبة كارلو أنشيلوتي، آتيًا من تجربة تاريخية مع باير ليفركوزن، حيث قاد النادي الألماني لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى كأس ألمانيا والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، بسلسلة بلغت 54 مباراة دون هزيمة، غير أن التجربة في مدريد لم تستطع أن تحافظ على الزخم ذاته، فرغم البداية القوية والمبشرة، فإن المشروع بدأ يفقد بريقه تدريجيًا.

