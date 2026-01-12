كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

شويغو يدين التدخّل الخارجي بشؤون إيران ويؤكّد تعزيز التعاون الثنائي
عربي ودولي

2026-01-12 21:08
أدان أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، بشدّة "محاولة أخرى لقوى خارجية للتدخُّل في الشؤون الداخلية لإيران".

وأكّد شويغو، خلال اتصال هاتفي أجراه، الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2026، بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، "استعداد روسيا لتطوير التعاون الثنائي مع إيران"، مستندًا إلى "معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران" التي وُقعت يوم 17 كانون الثاني/يناير 2025، وفق ما أوردت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

واتفق الجانبان على "مواصلة الاتصالات وتنسيق المواقف المشتركة لضمان الأمن، مما يعكس إرادة الطرفين في تعزيز التنسيق الأمني والإستراتيجي في إطار الشراكة الثنائية القائمة بين البلدين". 

كما قدّم أمين مجلس الأمن الروسي للاريجاني "تعازيه بضحايا الاحتجاجات"، وفق الشبكة.

روسيا علي لاريجاني ايران أعمال شغب سيرغي شويغو
