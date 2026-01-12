أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحضور الشعبي الواسع في مسيرات اليوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2025 شكّل عائقًا حقيقيًا أمام مخططات الأعداء، ودافعًا إضافيًا للسلطات لمواصلة العمل بعزم أكبر في خدمة البلاد.

واعتبر بزشكيان أنَّ مستوى الوعي الذي أظهره الشعب الإيراني متجذّر في حضارة عريقة عجز الأعداء عن فهمها، مشددًا على أنَّ هذا الحضور الملحمي أسهم في إحباط خطط المتربصين، وكرّس العزم على صيانة إيران والدفاع عنها.

وقال الرئيس الإيراني، إنه ينحني إجلالًا للشعب الإيراني الذي سطّر، ملحمة كبرى من خلال مشاركته الواسعة في مسيرات اليوم، معتبرًا أنَّ وحدة الإيرانيين وجّهت ردًا ساحقًا على المخططات الخبيثة لأعداء إيران ومرتزقتهم.

الكلمات المفتاحية