كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي الأمين العام لكتائب حزب الله العراقية: نقف إلى جانب إيران وسندافع عنها

إيران

بزشكيان: وحدة الإيرانيين وجّهت ردًا ساحقًا على مخططات الأعداء
إيران

بزشكيان: وحدة الإيرانيين وجّهت ردًا ساحقًا على مخططات الأعداء

2026-01-12 21:28
14

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحضور الشعبي الواسع في مسيرات اليوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2025 شكّل عائقًا حقيقيًا أمام مخططات الأعداء، ودافعًا إضافيًا للسلطات لمواصلة العمل بعزم أكبر في خدمة البلاد.

واعتبر بزشكيان أنَّ مستوى الوعي الذي أظهره الشعب الإيراني متجذّر في حضارة عريقة عجز الأعداء عن فهمها، مشددًا على أنَّ هذا الحضور الملحمي أسهم في إحباط خطط المتربصين، وكرّس العزم على صيانة إيران والدفاع عنها.

وقال الرئيس الإيراني، إنه ينحني إجلالًا للشعب الإيراني الذي سطّر، ملحمة كبرى من خلال مشاركته الواسعة في مسيرات اليوم، معتبرًا أنَّ وحدة الإيرانيين وجّهت ردًا ساحقًا على المخططات الخبيثة لأعداء إيران ومرتزقتهم.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مسعود بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان: وحدة الإيرانيين وجّهت ردًا ساحقًا على مخططات الأعداء
بزشكيان: وحدة الإيرانيين وجّهت ردًا ساحقًا على مخططات الأعداء
إيران منذ 15 دقيقة
عراقجي: مستعدون للخيار العسكري إذا اختارته واشنطن
عراقجي: مستعدون للخيار العسكري إذا اختارته واشنطن
إيران منذ ساعة
الإمام الخامنئي: التجمعات الواسعة للشعب الإيراني أبطلَت مخطط الأعداء
الإمام الخامنئي: التجمعات الواسعة للشعب الإيراني أبطلَت مخطط الأعداء
إيران منذ ساعتين
وزارة الأمن الإيرانية: تفكيك شبكتين إرهابيتين على صلة بأعمال الشغب وتوقيف شحنة أسلحة
وزارة الأمن الإيرانية: تفكيك شبكتين إرهابيتين على صلة بأعمال الشغب وتوقيف شحنة أسلحة
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
بزشكيان: وحدة الإيرانيين وجّهت ردًا ساحقًا على مخططات الأعداء
بزشكيان: وحدة الإيرانيين وجّهت ردًا ساحقًا على مخططات الأعداء
إيران منذ 15 دقيقة
الإمام الخامنئي: التجمعات الواسعة للشعب الإيراني أبطلَت مخطط الأعداء
الإمام الخامنئي: التجمعات الواسعة للشعب الإيراني أبطلَت مخطط الأعداء
إيران منذ ساعتين
بالصور| مسيرات شعبية حاشدة في مختلف المحافظات الإيرانية رفضًا لأعمال الشغب
بالصور| مسيرات شعبية حاشدة في مختلف المحافظات الإيرانية رفضًا لأعمال الشغب
إيران منذ 4 ساعات
مقطع مصوّر يوثّق جانبًا من الاعتداءات على الشرطة والمواطنين والممتلكات في إيران
مقطع مصوّر يوثّق جانبًا من الاعتداءات على الشرطة والمواطنين والممتلكات في إيران
إيران منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة