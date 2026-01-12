أعلن مدير منظمة "الصحة العالمية"، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أنّ "أكثر من 18 ألفًا و500 شخص من قطاع غزة، بينهم 4000 طفل، لا يزالون بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي".

ودعا غيبريسوس، الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2025، "المزيد من الدول" إلى "فتح أبوابها أمام المرضى من غزة واستئناف عمليات الإجلاء إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأشار غيبريسوس إلى "دَعْم المنظمة، خلال الأسبوع الماضي، إجلاءً طبيًا لـ18 مريضًا و36 مرافقًا من قطاع غزة إلى الأردن، لتلقّي رعاية متخصّصة تشمل علاج إصابات بالغة وأمراض وحالات خطيرة أخرى".

وقال: "منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تمّ إجلاء أكثر من 10 آلاف و700 مريض من غزة لتلقّي علاج تخصُّصي في أكثر من 30 دولة".

جدير ذكره أنّ حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، والتي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر2023 واستمرت لأكثر من عامَيْن، أسفرت عن 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

الكلمات المفتاحية