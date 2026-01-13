ما يزال لبنان تحت تأثير منخفض جوي عالي الفاعلية؛ مصدره شمال البحر الأسود، مصحوبًا بكتل هوائية شديدة البرودة أدت إلى انخفاض ملحوظ وحاد في درجات الحرارة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة وثلوج على الجبال والمرتفعات؛ لامست الـ900 متر.

توقعت دائرة التقديرات، في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يستمر الطقس العاصف حتى يوم غد الأربعاء؛ ينحسر تدريجيًا مخلّفًا موجة من الصقيع، ما يتسبب بتشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية.

وأفاد مراسل موقع العهد الإخباري، في مدينة صيدا الجنوبية، أن العاصفة ألحقت الليلة الماضية أضرارًا في القطاعات السياحية والزراعية والاقتصادية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

صباح اليوم الثلاثاء؛ عملت الفرق الفنية في بلدية صيدا على رفع الأضرار من بعض شوارع المدينة، والتي تسببت بها العاصفة في وقت لازم فيه صيادو الأسماك رصيف مرفأ صيدا ومقر نقابتهم؛ بعدما تعذّر عليهم الإبحار بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب أمواج البحر التي لم توفر القلعة البحرية.

في البقاع، أفاد مراسل موقع "العهد" الإخباري بأن مناطق ضهر البيدر والبقاع الغربي والبقاع الأوسط تشهد عاصفة شتوية قاسية تترافق مع انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار غزيرة وثلوج كثيفة على المرتفعات، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة.

وتساقطت الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر، وبلغت سماكة الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر ٢٠ سنتم، فيما بقيت جميع الطرقات على المرتفعات الجبلية إلى قرى حام معربون طفيل عين البنية وعرسال في البقاع الشمالي سالكة أمام السيارات رباعية الدفع. أما على السلسلة الغربية؛ فقد بقيت طرقات اليمونة مرتفعات شمسطار مزارع بيت مشيك عيناتا سالكة أمام السيارات الرباعية الدفع.

كما تسببت العاصفة بقطع طريق ضهر البيدر بفعل تراكم الثلوج، ولا يُسمح بالمرور عليها إلا للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو ذات الدفع الرباعي، فيما أُقفلت طريق زحلة – ترشيش كليًا خشية الانزلاقات جراء تشكل الجليد. وغطّت الثلوج الجبال والمرتفعات؛ ابتداءً من ارتفاع 900 متر وما فوق، وسط رياح شديدة وانعدام شبه تام في الرؤية في بعض النقاط، ما زاد من خطورة التنقل.

وتشهد عدد من بلدات المنطقة انقطاعًا شبه كامل للتيار الكهربائي، منذ مساء يوم أمس، نتيجة الأحوال الجوية العاصفة، فيما تعمل الفرق المختصة على المعالجة فور تحسّن الظروف المناخية.

وناشدت الجهات المعنية المواطنين تجنب سلوك الطرق الجبلية إلا للضرورة القصوى، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل استمرار تأثير العاصفة خلال الساعات المقبلة. كما أن العديد من مدارس المنطقة قررت أقفال أبوابها اليوم بفعل العاصفة؛ لا سيما بعد صدور تعميم من وزارة التربية يعطي إدارة كل مدرسة الحق في تقدير الوضع.

وتسببت العاصفة والأمطار الغزيرة بانهيارات، في بعض المرتفعات، ما أدى إلى انقطاع بعض الطرقات جراء الطمي والصخور. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن طريق يحشوش - نهر ابراهيم وطريق حدشات نهر الدهب - يحشوش قطعتا بسبب انهيار الصخور والأتربة، مشيرة إلى أن البلدية تعمل على فتحهما.

وأدت غزارة الأمطار إلى انهيار كبير، في جبل بساتين العصي ناحية قرية بشتودار في أعالي قضاء البترون. وأفادت غرفة التحكم المروري بأن تراكم الثلوج أدى إلى انقطاع الطرق الجبلية الآتية:

1. عيناتا - الارز.

2. كفردبيان – حدث بعلبك.

3. العاقورة – حدث بعلبك.

4. الهرمل – سير الضنية.

5. معاصر الشوف - كفريا.

6. تنورين الفوقا – حدث الجبة.

7. تنورين الفوقا - اللقلوق.

8. شبعا – عين عطا.

كما طلب محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده إلى قائد منطقة البقاع الإقليمية، في قوى الأمن الداخلي، العميد نديم عبد المسيح والمدير الإقليمي للأشغال العامة في البقاع المهندس محمد الحاج شحادة ورئيس المكتب الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية: "البقاء على جهوزية تامة في المنخفض الجوي القادم الذي يسيطر على لبنان، في اليومين المقبلين. كما التنسيق مع قيادة منطقة جبل لبنان لمتابعة أحوال الطرق المشتركة بين المحافظتين".

كذلك دعا أبو جوده المواطنين إلى: "توخي الحيطة والحذر والتزام تعليمات القوى الأمنية والإدارات المختصة، حفاظًا على سلامتهم".

بدوره خالد ديب رئيس مركز جرف الثلوج في جرد القيطع أفاد بأن: "جرافات وزارة الأشغال العامة تمكنت من إنقاذ سيارات كانت عالقة وسط الثلوج على طريق مرجحين – الهرمل. جاءت هذه الاستجابة الفورية بعد تلقي اتصالات من فصيلة درك مشمش واتحاد بلديات جرد القيطع، حيث عملت الفرق على سحب المركبة وتأمينها".

وحذر ديب السائقين من: "سلوك طرقات مرجحين - الهرمل وطريق القموعة - الشبوق نظرًا لاستمرار تساقط الثلوج بكثافة". كما نبه من "خطورة السير على الطريق العام المؤدي من حرار وصولًا إلى القموعة في ساعات الليل المتأخرة بسبب الظروف المناخية"، مؤكدًا أن "طريق فنيدق - القموعة غير سالكة حالياً إلا للسيارات المجهزة بالسلاسل المعدنية حرصًا على السلامة العامة".

الكلمات المفتاحية