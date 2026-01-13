يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، في يومه الـ95 على التوالي، في سلسلة اعتداءات متواصلة، جوًا وبرًا، شملت مختلف مناطق قطاع غزة .

وسُجل انهيار مزيد من المنازل والجدران التي تعرضت لقصف "إسرائيلي" سابق، وانهارت بفعل قوة الرياح والأمطار ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين ووقوع عدد من المصابين. وأفادت مصادر طبية بأن ثلاثة مواطنين (مسن وسيدة وطفلة) قضوا وأصيب ثلاثة آخرون، جراء انهيار جزء من مبنى صالة أورجنزا الواقعة قرب الشاليهات غربي مدينة غزّة.

كما توفيت سيدة فلسطينية إثر انهيار جدار منزل متضرر من قصف "إسرائيلي" سابق على خيمة للنازحين بسبب قوة الرياح والأمطار في محيط شارع الثورة غربي مدينة غزّة. وأصيب الأسير المحرر محمد البسيوني بجراح خطيرة بفعل سقوط خيمته من شدة الرياح في دير البلح وسط القطاع. وتسببت الرياح العاصفة باقتلاع خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

هذا؛ وفتحت مساجد مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة أبوابها أمام النازحين بعد تضرر خيامهم بفعل الرياح والأمطار.

وفي سياق الخروقات "الإسرائيلية"، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" على خان يونس جنوب قطاع غزّة، خلال 24 ساعة. ونسف قوات الاحتلال عدة منازل، في منطقة حيّ التفاح شرقيّ مدينة غزّة. في حين شنّ الطيران الحربي غارة بصاروخين على شرق دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية بوصول 7 شهداء، منهم 5 انتشال و4 إصابات، إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن إجمالي عدد الشهداء، منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد ارتفع إلى 442، وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1,240، فيما جرى انتشال 697 جثمانًا.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية في غزة، إلى 71,419 شهيدًا، و171,318 مصابًا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 .

