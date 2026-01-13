كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

رئيس الأركان الإيراني: إيران لن تتنازل قيد أنملة عن استقلالها ووحدة أراضيها ومصالحها
إيران

رئيس الأركان الإيراني: إيران لن تتنازل قيد أنملة عن استقلالها ووحدة أراضيها ومصالحها

2026-01-13 11:47

2026-01-13 11:47
58

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل قيد أنملة عن استقلالها ووحدة أراضيها ومصالحها الوطنية.

وقال اللواء موسوي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء (13 كانون الثاني/يناير 2026): "فليعلم الأعداء أن حافظي أمن إيران لن يمنحوا أي فرصة للإرهابيين الدواعش المجرمين وعملاء الاستكبار لتحقيق مآربهم".

وأكد اللواء موسوي قائلًا: "سندافع عن إيران بأرواحنا، ولن نسمح للإرهاب بخدش الأمن الإيراني".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" لجآ إلى الإرهابيين الدواعش لمهاجمة الشعب الإيراني لتعويض هزيمتهما التاريخية في العدوان على إيران.

وأوضح اللواء موسوي أن الإرهابيين كانوا يستغلون الأفراد العاديين ممن لا علم لهم بالمخططات الإرهابية، مشيرًا إلى أن قوات الأمن الإيراني كانت درعًا لحماية الشعب الإيراني، وأفرادها ضحوا بحياتهم من أجل أمن إيران.

