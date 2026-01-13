أعلنت وزارة الأمن الإيرانية إلقاء القبض على عدة خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من جهاز الموساد "الإسرائيلي"، كانت تعمل على إثارة أعمال الشغب والعمليات الإرهابية في الشوارع الإيرانية.

هذا؛ وكشفت وزارة الأمن الإيرانية، في بيان لها اليوم الثلاثاء (13 كانون الثاني/يناير 2026)، أن الخلايا الإرهابية التي كشفت وقُبض عليها كانت تخطط لتفجير عدد من المراكز الخدمية في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن عناصر الخلايا الإرهابية المعتقلين دخلوا إلى إيران من الحدود الشرقية، وتلقوا تدريبات على الإرهاب وعمليات التخريب.

كما كشفت وزارة الأمن الإيرانية أنّ الخلايا الإرهابية كانت موزّعة في 7 مقار في مدينة زاهدان، والسلطات تمكّنت، خلال العملية، من مصادرة أسلحة أميركية ومعدّات للتفجيرات كانت بحوزة العناصر الإرهابية، في إطار جهود مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي الإيراني.

الكلمات المفتاحية