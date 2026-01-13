كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي عتبة مقام السيدة خولة (ع) ردًا على التحريض ضدّها: قمنا بواجبنا الإنسانية مع النازحين

لبنان

هيئة علماء بيروت تشيد بوعي الشعب الإيراني: سقطت محاولات زعزعة الاستقرار
لبنان

هيئة علماء بيروت تشيد بوعي الشعب الإيراني: سقطت محاولات زعزعة الاستقرار

2026-01-13 12:20
30

أشادت هيئة علماء بيروت بوعي الشعب الإيراني ووقوفه في وجه مخططات الأعداء الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، ورأت أن ما جرى يمثل يومًا تاريخيًا أشبه بولادة جديدة للثورة الإسلامية.

كما أوضحت الهيئة، في بيانها، أن الشعب الإيراني عبّر عن تمسكه بثوابته ومبادئه وقيمه الدينية والوطنية والقومية، وبإرثٍ كبير من العطاء والتضحيات التي قدمها مئات آلاف الشهداء والجرحى منذ إسقاط حكم الشاه. ورأت أن: "الحرص الكاذب" من بعض القوى الخارجية لا يمكن أن ينطلي على الشعب الإيراني الذي واجه الحصار والحروب، منذ انتصار الثورة وحتى اليوم.

وأضاف البيان أن وحدة الشعب الإيراني أسقطت المحاولات الخبيثة لاستغلال الاحتجاجات الشعبية والمطالب المعيشية المحقة، عبر إدخال عناصر مأجورة بين المتظاهرين وارتكاب أعمال شغب وتخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة، وصولًا إلى الاعتداء على أماكن دينية ورجال الأمن وظهور السلاح في الشوارع، وهو ما تنبه المحتجون لخطورته.

وأكدت هيئة علماء بيروت إشادتها بالهبة الجماهيرية المليونية، في مختلف المحافظات الإيرانية، والتي أعلنت التفافها حول قيادات الدولة ومؤسساتها واستجابتها لتحذيراتها من الانجرار إلى ما يريده الأعداء، لا سيما نداء قائد الثورة الذي وصف الشعب الإيراني بالعظيم والوفي. كما أشارت إلى رفض الحشود للتدخلات الخارجية واستغلال الاحتجاجات لضرب الأمن.

وتطرق البيان إلى التحريض والتهديدات العلنية الخارجية، فهي التي أسهمت في كشف المخطط وإفشاله. وأكد حق الشعب الإيراني وشعوب المنطقة في العيش بحرية ورفض الهيمنة الخارجية وانتهاك سيادة الدول.

في الشأن اللبناني، وجّه البيان رسالة إلى المراهنين على انعكاسات الأحداث في إيران على الساحة اللبنانية بما يخدم التخلص من المقاومة، قائلًا: "موتوا بغيظكم".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران هيئة علماء بيروت
إقرأ المزيد
المزيد
عتبة مقام السيدة خولة (ع) ردًا على التحريض ضدّها: قمنا بواجبنا الإنسانية مع النازحين
عتبة مقام السيدة خولة (ع) ردًا على التحريض ضدّها: قمنا بواجبنا الإنسانية مع النازحين
لبنان منذ 16 دقيقة
هيئة علماء بيروت تشيد بوعي الشعب الإيراني: سقطت محاولات زعزعة الاستقرار
هيئة علماء بيروت تشيد بوعي الشعب الإيراني: سقطت محاولات زعزعة الاستقرار
لبنان منذ 23 دقيقة
لبنان ما يزال تحت تأثير المنخفض الجوي وأمطار غزيرة وثلوج وانقطاع طرقات
لبنان ما يزال تحت تأثير المنخفض الجوي وأمطار غزيرة وثلوج وانقطاع طرقات
لبنان منذ ساعة
برّي: الوحدة ثمّ الوحدة.. لبنان كلّه في مرمى
برّي: الوحدة ثمّ الوحدة.. لبنان كلّه في مرمى "إسرائيل"
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
هيئة علماء بيروت تشيد بوعي الشعب الإيراني: سقطت محاولات زعزعة الاستقرار
هيئة علماء بيروت تشيد بوعي الشعب الإيراني: سقطت محاولات زعزعة الاستقرار
لبنان منذ 23 دقيقة
الأمن الإيراني يلقي القبض على خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من الموساد
الأمن الإيراني يلقي القبض على خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من الموساد "الإسرائيلي"
إيران منذ 54 دقيقة
رئيس الأركان الإيراني: إيران لن تتنازل قيد أنملة عن استقلالها ووحدة أراضيها ومصالحها
رئيس الأركان الإيراني: إيران لن تتنازل قيد أنملة عن استقلالها ووحدة أراضيها ومصالحها
إيران منذ 56 دقيقة
لبنان ما يزال تحت تأثير المنخفض الجوي وأمطار غزيرة وثلوج وانقطاع طرقات
لبنان ما يزال تحت تأثير المنخفض الجوي وأمطار غزيرة وثلوج وانقطاع طرقات
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة