أعلنت الصين معارضتها الشديدة لعقوبات "أحادية الجانب"، ورفضها فرض رسوم الجمركية بشكل عشوائي، مؤكدة أنها غير مشروعة وتتجاوز الأطر القانونية.

جاء ذلك على لسان المتحدّث باسم سفارة بكين ‌في واشنطن، وذلك ردًا على التهديدات الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بــــ: "أنّ أيّ دولة تتعامل تجاريًا مع إيران ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 25% على أيّ تعاملات مع الولايات المتحدة".

وشدّد المتحدث على أن موقف بكين الرافض لفرض الرسوم الجمركية، بشكل عشوائي، "ثابت وواضح"، مؤكدًا أن حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا تحقق مكاسب لأي طرف، وأن سياسات الإكراه والضغط لا تُسهم في حل المشكلات.

هذا؛ وأعلن المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن أن بلاده: "ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

