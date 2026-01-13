نبّه المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إلى أن الكارثة الإنسانية التي هي من صنع البشر في قطاع غزّة مستمرة.

وأعلن الأنصاري في تصريح له اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 أن قطر تعمل مع الوسطاء على التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وشدد الأنصاري على وجوب "عدم الربط بين الاتفاق في غزّة وبين فتح معبر رفح ودخول المساعدات دون شروط".

ورأى المتحدث باسم الخارجية القطرية أن على "إسرائيل" الإجابة عن سؤال وهو: "لماذا يتأخر تنفيذ اتفاق غزّة؟".

الكلمات المفتاحية